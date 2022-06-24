【死因研訊】男子胸口痛入院後離世　死因庭裁定死於自然

▲ 司機胸口痛入院後離世，死因庭裁定死於自然。資料圖片

54歲司機因胸口痛而被送到博愛醫院，約3小時後離世。死因庭早前就事件展開研訊，死因裁判官何俊堯今(24日)作出引導後，5男陪審團退庭商議約1小時後，以4比1大比數裁定死者死於自然，並對醫管局作出2項建議，包括院方須管理觀察區病人出入記錄，以及提供手提電子提醒儀器。

死者胡耀強（54歲）於2018年8月30日因胸口痛，被送到博愛醫院急症室，延至下午4時許不治，死於缺血性心臟病。

死因庭陪審團裁定，死者於2018年8月30日在博愛醫院死亡，導致死亡的原因或傷害是第三型心肌梗塞，裁定死者死於自然，陪審團並對醫管局提出2項建議：

醫管局醫院有系統地記錄及管理進出急症室觀察區的病人，並將資料聯繫至電子排板，以提醒護士需要跟進的事項。

醫管局應提供手提儀器提示醫護人員，以在沒有醫護人員登入檢視系統，病人獲得應有的緊急治療。

死者妻子何婉萍在裁決後表示，當時急救區內設有心臟監測器，惟醫護人員並沒有使用監察其丈夫情況，於半小時的時間均沒有護士知道死者在觀察區等候。

何又哽咽稱，由她發現死者離世，心情難以忍受。若死者在治療期間死亡，作為家屬會較容易接受。何又表示對裁決結果無奈接受，又稱要諮詢法律意見後，才考慮會否向博愛醫院提出索償或投訴。

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記者：梁錦麟