政界相信國家領導人來港機會高　染疫司局長遙距宣誓？

▲ 國家主席習近平。（資料圖片）

候任政務司司長陳國基，政制及內地事務局局長曾國衞確診，國家領導人會否因此缺席七一慶典？確診官員可否出席宣誓儀式？目前仍未有定案，不過，政圈就此提出其他可能性。

港區人大代表葉國謙認為，事件有可能影響國家領導人來港，但現階段相信領導人來港機會仍高。他估計，若領導人決定不來港，北京亦會派出代表監誓。而該代表極大機會是港澳辦主任夏寶龍，而不會是國務院總理李克強，或掌管港澳事務的副總理韓正，因兩位亦是國家高層領導人。

葉國謙又說，中央十分重視香港回歸25周年，相信習近平即使不來港，亦很大機會以視像形式，發表重要講話。據悉，部分資深建制派人士已收到通知，七一後將有「學習國家主席習近平七一講話」研討會。

至於確診官員可否出席宣誓儀式？

根據港府現行規例，染疫者若在確診後第6日及第7日測試均為陰性，可於第7日，即29日（三）離開家居，如常生活。換言之，若按本港康復標準，陳國基及曾國衞若在28日、29日測試呈陰性，仍可趕得及「跟大隊」入住指定酒店，並在七一出席宣誓儀式。

不過，若按內地標準，以及民政事務局早前發給七一慶典嘉賓的「防疫指引」，兩人則不符出席慶典要求。

根據民政局早前發給嘉賓的防疫指引，自23日起至7月1日，如嘉賓或其家人、司機測試結果呈陽性或出現病徵，不得參與活動。

而內地的標準則更嚴格，以今年兩會為例，上京的港區人大代表和政協委員，但凡曾接觸過確診者，均不可上京，並要在深圳酒店隔離，人大常委譚耀宗等人，正是因此未能赴京出席兩會。

葉國謙稱，根據兩會經驗，若有國家領導人出席活動，為確保零風險，估計確診官員七一當日不能出席宣誓，他認為，若陳國基缺席，有機會由財政司司長陳茂波代為帶領宣誓。

候任行政會議成員吳秋北稱，暫未清楚官員宣誓安排，但若候任行會成員確診，料可後補宣誓。

連任行會成員的資深大律師湯家驊建議，如因疫情而不能出席者，可仿效司法程序做法，透過視像連結在授權人士監督下，遙距宣誓就職。

根據《宣誓及聲明條例》，行政長官與主要官員須在「中央人民政府代表」或「獲中央人民政府授權人」前宣誓就職。2016年人大更就《基本法》第104條作出解釋，規定未進行合法有效宣誓者，「不得就任相應公職，不得行使相應職權和享受相應待遇」。

另外，全國人大常委譚耀宗晚上見記者時說：「我想政府都有表示過，若有（候任）主要官員確診的話，會做一些安排、會做一些調整，那樣便可以了。」

至於被問到領導人會否訪港時，譚耀宗回應指，需要等候公布、遲一點就會知。他又表示：「我們希望國家領導人可以來香港，和我們一起慶祝25周年吧。」

▲ 港府新班子。（資料圖片）

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