[同心抗疫]  社創基金以創新點子力撐市民面對戰「疫」

疫情至今已持續兩年多，雖然面對著猶如過山車般上上落落的疫情，但不少人依然樂觀努力面對疫境。而在這場抗疫戰爭中，幸好也有不少有心有力的「後援團隊」，一直在背後為社會上不同階層的有需要人士提供「應援」！當中社創基金透過其資助的多個項目，在醫、食、住、行、社區參與及教育與學習等多方面作出支援，與有需要的人士共同面對戰疫，發揮社創力量，與市民一起抗疫！

創新項目「食」「住」應援



一直以來，社創基金致力推動跨界別合作，並透過資助不同的創新項目，為社會上有需要人士和弱勢社群如低收入家庭、長者、兒童以及不同種族人士提供各種支援，協助紓緩本港的貧窮及社會孤立問題，並促進共融，提升市民福祉，加強社會凝聚力，締造社會效益。在疫情下，基金更適時資助多個創新項目，為市民提供特別支援，幫助有需要人士渡過疫境。



早於2020年3月，透過社創基金的資助，長屋設計便已推出長安心獨居長者隔氣及排氣管檢查及維修計劃，為有需要的長者們檢查及維修U形隔氣或排氣管，以防疫情擴散。整個計劃在多區為500戶提供服務。另一資助項目歷耆者特別推出「網上歷耆體驗工作坊」，讓參加者透過VR 短片體驗長者的生活，從而提升對長者的關注和同理心。

▲ 計劃安排技工上門為獨居長者檢查及維修隔氣及排氣管（相片由長安心獨居長者隔氣及排氣管檢查及維修計劃提供）

▲ 計劃安排技工上門為獨居長者檢查及維修隔氣及排氣管（相片由長安心獨居長者隔氣及排氣管檢查及維修計劃提供）

▲ 由社創基金資助計劃歷耆者推出的網上歷耆體驗工作坊。 （相片由歷耆者提供）

疫情下，學校長期停課，學童的學習亦大受影響。社創基金資助的多個項目，例如網上與居家機哥伴小星、滾動對話：雲上的童書故事、COPA-Kids等，透過線上教學，為年幼學童、自閉症兒童、非華語學童以及有特殊教學需要的兒童提供各種學習機會，讓他們可以透過各種有趣的方式繼續在家學習。

▲ 利用講述繪本故事及線上通訊支援非華語學生學習中文（相片由滾動對話：雲上的童書故事提供）

▲ 利用講述繪本故事及線上通訊支援非華語學生學習中文（相片由滾動對話：雲上的童書故事提供）

▲ 主要為3至6歲自閉症兒童在疫情下及學校停課期間提供持續學習的機會，訓練他們掌握日常社交及行為技巧（相片由網上與居家機哥伴小星提供）

▲ 主要為3至6歲自閉症兒童在疫情下及學校停課期間提供持續學習的機會，訓練他們掌握日常社交及行為技巧（相片由網上與居家機哥伴小星提供）

疫情為不少香港人帶來嚴重的經濟壓力，很多基層市民和獨居長者都要面對最基本的「搵食」問題。2020年初，社創基金向惜食共享平台FOOD-CO撥款500萬元配對基金，推展抗疫食物援助計劃，為多區受疫情影響的基層人士提供食物援助，整項計劃總受惠人數約5,000人。此外，在社創基金促成下，FOOD-CO亦獲得南豐集團、利希慎基金及美麗華集團等支持，透過該平台為基層市民免費派發食物包及快速測試包。社創基金多個資助項目例如戶餸耆蹟、有口能嚥、妳想煮意等，亦推出不同服務，其中戶餸耆蹟不單為有需要的長者們提供豐富的有營飯餐，還特別聘用低收入或失業人士為長者們提供免費送餐服務，締造更大社會效益！

▲ 惜食共享平台FOOD-CO透過連繫食物援助服務機構、食物捐贈者、支援機構、義工等，提升食物援助服務的效益及效率。（相片由惜食共享平台FOOD-CO提供）

▲ 惜食共享平台FOOD-CO透過連繫食物援助服務機構、食物捐贈者、支援機構、義工等，提升食物援助服務的效益及效率。（相片由惜食共享平台FOOD-CO提供）

▲ 惜食共享平台FOOD-CO透過連繫食物援助服務機構、食物捐贈者、支援機構、義工等，提升食物援助服務的效益及效率。（相片由惜食共享平台FOOD-CO提供）

▲ 推出獨居長者送飯服務（相片由戶餸耆蹟提供）

▲ 推出獨居長者送飯服務（相片由戶餸耆蹟提供）

▲ 網上平台提供即煮餸包（相片由妳想煮意提供）

助市民善用科技 「撐」過生活難關



社創基金致力推動以創新產品和服務回應社會需要，意念既要創新，點子亦求「貼地」。因應疫情，基金資助了四個以「跨代數碼共融」為主題的創新項目，當中有運用數碼器材提供復康服務的「樂齡叻叻GO」;帶著長者走進社區親身進行探索實踐的「跨代。網樂」; 從長者用家角度出發，特別為長者們設計的數碼培訓課程「長」青數碼加油站 — Fun Fun鐘需要你，以及由年青數碼大使親身帶領長者發掘數碼知識的「SmartConnect數碼同行」等。這些資助項目的目的是協助長者認識數碼科技，令他們可以輕鬆使用數碼產品獲取資訊和與外界保持聯繫，積極樂觀面對「疫」境！

▲ 跨代數碼共融的創新項目由淺入深教授長者數碼知識，例如使用流動電話及平板電腦，以及運用數碼復康器材為長者提供復康服務等（相片由SmartConnect數碼同行及樂齡叻叻GO提供）

▲ 跨代數碼共融的創新項目由淺入深教授長者數碼知識，例如使用流動電話及平板電腦，以及運用數碼復康器材為長者提供復康服務等（相片由SmartConnect數碼同行及樂齡叻叻GO提供）

社創基金於2013年成立，由扶貧委員會轄下的社創基金專責小組監督運作，專責小組秘書處設於創新及科技局轄下的效率促進辦公室。



（資料由社創基金提供）