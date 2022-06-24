【煽惑脫罪】涉WhatsApp群組發布襲警言論　男司機煽惑罪不成立

▲ 司機涉發布襲警言論，今於區域法院被裁定煽惑罪名不成立。資料圖片

43歲司機涉於2019年7月，在WhatsApp公開群組中發布襲警言論，被群組成員舉報後被捕。涉案司機早前否認1項煽惑他人有意圖而傷人罪受審，今(24日)於區域法院被裁定罪名不成立。法官裁決時指，案發時無論是那個陣營的人，看到新聞報道後均會感到憤慨、無助，需要宣洩亦屬人之常情。

被告方文浩（43歲）否認1項煽惑他人有意圖而傷人罪，控罪指他於2019年7月30日，在香港意圖使警務人員受嚴重傷害，而非法煽惑其他身份不詳的人非法及惡意傷害該警務人員。

法官裁決時指，被告案發時任職司機，被告自辯稱於案發時看新聞報道後感到不快、「眼火爆」，因此在2019年夏天發布有關示威的訊息，以宣洩情緒。

法官續指，涉案群組在相關時段內共有逾2,300條訊息，在考慮全部內容後，裁定被告發布的訊息足以構成煽惑他人傷害警察的意圖。

法官又指，然而涉案群組屬司機群組，若被告有意圖煽惑他人傷害警察，可選擇其他激進群組發布訊息。同時被告過往亦未有在其他群組發布傷害他人的訊息，符合被告所指因憤怒而發放訊息的說法。

法官續指，案發時無論是那個陣營的人士，看到新聞報道後均會感到憤慨、無助，需要宣洩亦屬人之常情。同時在互聯網上宣洩便捷，被告透過群組宣洩情緒亦不無道理，加上被告的鄰居、妹夫亦為警員，法官接納被告發放相關訊息屬一時之氣。

法官遂裁定被告在憤怒、悲傷的情緒下發布相關訊息，其唯一目的是宣洩情緒，並無意圖煽動他人傷害其他人。法官指，雖然被告足以構成罪行，但被告未有意圖干犯控罪，遂裁定被告罪脫。

案情指，被告曾加入私人司職WhatsApp群組，群組內有數以百計成員。2019年7月30日晚上，被告在群組發表「反正都係坐十碌八碌開山刀劈佢XX黑警」等言論後，再發出1張圖為手持刀具的小孩的網絡貼圖，引來其他成員回應。其後有成員不認同有關對話內容，因此報警處理。被告被捕後，警誡下稱因當時看到片段，感到心痛才亂說，並對該句襲警言論「完全冇印象」。

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記者：梁錦麟