【美食速報】LITE首間外賣沙律專門店登陸中環　DIY餐飲菜單＋蛋白粉果昔促進肌肉增長

▲ LITE 首間外賣沙律專門店登陸中環威靈頓街。（圖片由餐廳提供）

喜歡健康生活的你，要留意了！全新沙律專門店LITE現已登陸中環威靈頓街25號地下，以全人健康及可持續發展為概念，更聯同澳洲營養師及專業餐飲團隊共同研發創作營養均衡的時令沙律菜式，及全天然果汁與果昔，希望推崇由內到外的健康生活！

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餐廳指顧客可根據自己的營養目標DIY搭配沙律，LITE亦夥拍由怡和洋行和慈善組織「思健」（MINDSET） 所提倡的共融就業計劃－Mindbrew，透過培訓受精神問題困擾的人士成為專業咖啡師，在LITE提供各式各樣的咖啡飲品，打造綠色永續多元療癒空間，讓都市人在忙碌的生活中稍作喘息，感受天然食材為身心靈帶來的轉變。

LITE以粗獷主義設計，崇尚自然。淺米色大理石櫃檯配上著墨的混凝土牆身，展示由創辦人Lynus所創作的藝術畫作及由世界各地搜羅的設計傢俱，更會不定期舉辦畫展及工作坊等活動，希望讓顧客每次到訪都能從中得到啟發，感受大自然與生命的質感。

時令食材

務求讓顧客品嘗到時令食材的美味和攝取當中的營養，LITE主打「Create Your Own Salad」個人化的餐飲體驗菜單，提供羅馬生菜（17 cal）、羽衣甘藍（50 cal）、菠菜苗（23 cal）和芝麻菜（25 cal）五款沙律菜選擇，以及二十五款沙律配料及七款自家製醬汁，包括招牌的黑松露乳酪醬、純素凱薩沙律醬及芒果醋等供顧客配合自己的營養目標自由搭配。

此外，LITE與不同品牌合作，例如將Bakehouse的麵包加入沙律，讓大家有更多選擇。另外，LITE 亦會提供季節限定沙律，有黑松露芝麻菜沙律（Truffle Arugula Salad）及牛油果蟹肉沙律（Avocado Crabmeat Salad）兩款，分別以六至七款新鮮食材與自家製醬汁調配而成。

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黑松露芝麻菜沙律以菠菜苗及芝麻菜作基底，與大啡菇和椎茸襯托，再加入糙米和鷹嘴豆增加口感，搭配黑松露乳酪醬，成為高纖低卡之選。牛油果蟹肉沙律則以羅馬生菜為基底，以牛油果與蟹肉作配搭，佐以紅腰豆、紅洋蔥、芒果、櫻桃蘿蔔，配搭牛油果乳酪醬。

天然果汁

LITE特意選用慢磨榨汁機萃取全天然果汁及果昔，以保留營養，同時減少沉澱物，令口感順滑。招牌果昔包括LITE Kale Smoothie選用羽衣甘藍、香蕉、菠蘿和燕麥奶，搭配上花生酱，適合健身愛好者增添有助於鍛鍊的健康脂肪。而Red Dragon Fruit Smoothie則選用了紅火龍果、香蕉、燕麥奶和冰塊混合而成，適合女士們。

另外，所有果昔均可加配蛋白粉，滿足健身客人所需，促進肌肉增長。其中LITE Green Juice及Beetroot Apple Juice分別以羽衣甘藍、蘋果、青瓜、紅菜頭、蘋果和紅蘿蔔為基底，再搭配多種時令蔬果特製而成，含豐富膳食纖維及營養素。團隊更以薑為兩杯果汁調味，增添亞洲風味，一掃夏日燥熱。

康維他™麥蘆卡蜂蜜

LITE 與新西蘭麥蘆卡獨特因子（UMF™️） 級數的麥蘆卡蜂蜜最大生產商康維他™成為長期合作伙伴，麥蘆卡蜂蜜具有多種健康功效，現時主要用於LITE的招牌果昔及健康小食－Acai Bowl中，為顧客在鍛鍊前補充能量、增強免疫力及活化肌膚。

澳洲營養師設計菜單

LITE表示團隊與Mac-Nutrition University（MNU）認證營養師劉軍賢（Kristy）Kristy共同研究每款食材對健康的益處，結合創新的飲食方式，設計店內每一款餐點並將盡量控制熱量，透過最天然健康的低卡美食，帶領顧客重新認識與大自然的關係。

永續共融多元互動空間

為了履行對保護環境的承諾， LITE的團隊致力避免浪費地球資源，確保每一件由廚房產生的物品都是可供處理或回收。此外，LITE部分的咖啡師更來自Mindbrew，一個由怡和洋行及怡和餐飲集團於 2002年創立的慈善組織「思健」（MINDSET） 所提倡的共融就業計劃。雙方希望透過培訓受精神問題困擾的人士成為專業咖啡師，在康復的過程上為他們在心理健康方面帶來正面和持續的重要改變，讓他們重捨自信重返社會，體現永續共融的願景。

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責任編緝：蕭雅文