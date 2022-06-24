  • 32°C
香港時間 : 2022624日 (週五) 18:50
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【打擊走私】涉以貨船走私市值510萬元凍肉　海關檢40噸凍肉拘5男

社會 18:00 2022/06/24

分享：

分享：

熱門 DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位

涉以貨船走私市值510萬元凍肉，海關檢40噸凍肉拘5男。（政府新聞處）

香港海關昨日（23日）在香港南面水域進行反走私行動，偵破一宗涉嫌利用貨船走私的案件，檢獲約40噸懷疑走私凍肉，估計市值約510萬元。

海關昨晚在南丫島對開海面進行反走私行動期間，發現一艘形跡可疑的貨船，船上有數名男子將一批貨物搬運至兩艘大馬力快艇上，懷疑正進行走私活動。海關人員隨即採取行動把貨船截停，並在船上檢獲該批懷疑走私凍肉。行動中，海關拘捕5名懷疑涉案男子，年齡介乎24歲至65歲。案件仍在調查中。

海關強調執法行動絕不鬆懈，將繼續嚴厲打擊海上走私活動，積極運用風險管理及情報主導執法策略，適時開展針對性的反走私行動，全力遏止相關活動。

走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津

相關文章

【涉騙佣金】涉招聘多人訛稱保單經手代理　前保險經理被控串謀詐騙9月再訊
今日 14:44
【涉騙佣金】涉招聘多人訛稱保單經手代理　前保險經理被控串謀詐騙9月再訊
【製毒判囚】涉夥兩外籍男女製毒囚29及28年　男子疑利用15歲女兒陪購製毒工具
今日 15:10
【製毒判囚】涉夥兩外籍男女製毒囚29及28年　男子疑利用15歲女兒陪購製毒工具
【縱火】紅磡愛民邨有國旗及區旗被燒毀　警列縱火案
今日 16:02
【縱火】紅磡愛民邨有國旗及區旗被燒毀　警列縱火案
【港區國安法】涉網上發布煽動帖文　兩男被控煽動意圖還押候訊
今日 15:59
【港區國安法】涉網上發布煽動帖文　兩男被控煽動意圖還押候訊
【求職陷阱】37歲女墮求職騙案失569萬元　其後涉串謀行騙被捕
今日 17:28
【求職陷阱】37歲女墮求職騙案失569萬元　其後涉串謀行騙被捕

你可能感興趣

【涉騙佣金】涉招聘多人訛稱保單經手代理　前保險經理被控串謀詐騙9月再訊
今日 14:44
【涉騙佣金】涉招聘多人訛稱保單經手代理　前保險經理被控串謀詐騙9月再訊
【製毒判囚】涉夥兩外籍男女製毒囚29及28年　男子疑利用15歲女兒陪購製毒工具
今日 15:10
【製毒判囚】涉夥兩外籍男女製毒囚29及28年　男子疑利用15歲女兒陪購製毒工具
【縱火】紅磡愛民邨有國旗及區旗被燒毀　警列縱火案
今日 16:02
【縱火】紅磡愛民邨有國旗及區旗被燒毀　警列縱火案
罪案 罪行 走私 海關 香港 進出口條例

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【明星育兒】5歲張靖啜奶嘴被「公審」 張繼聰霸氣回應育兒質疑
18:44 2022/06/23
【明星育兒】5歲張靖啜奶嘴被「公審」 張繼聰霸氣回應育兒質疑
【星二代尖子】郭可盈女兒開直播晒流利英語　林天若讀私立名校保良局蔡繼有品學兼優
12:16 2022/06/23
【星二代尖子】郭可盈女兒開直播晒流利英語　林天若讀私立名校保良局蔡繼有品學兼優
【香港小姐】陳凱琳以行動反撃林作　上載全家福證家庭融洽：絕對充滿愛
13:40 2022/06/23
【香港小姐】陳凱琳以行動反撃林作　上載全家福證家庭融洽：絕對充滿愛