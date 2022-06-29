【校長專訪】投身教育界28年推動STEM教育　聖馬太校長感激前輩引導盼薪火相傳

▲ 黃校長感激教育界前輩引導，亦盼能繼續薪火相傳。

在教育界服務了28年，從戰戰兢兢的實習老師到成為帶領一所學校的校長，背後當然少不了前輩的幫助和教導。聖公會聖馬太小學新任校長黃禮灝，一直記得初入行時，當年的校長無私教導，給予他機會發揮所長，慢慢在STEM教育中獨當一面，他盼望教育界繼續薪火相傳，為香港的孩子提供最好的教育。

出身於基層家庭的黃禮灝校長，父母雙職工作，爸爸是普通打工仔，媽媽則在家中做車衣工作，照顧他和兩名弟弟。自幼父母就給予他很大的自由度，從沒有催谷他的學業，到中三選科時，黃校長原已選定了文科，但卻在一次課外活動中被電腦科深深吸引，最終選了電腦科作為其中一個選修科，當他跟爸爸商量時，爸爸全力支持，

我最記得他告訴我，沒有問題，但選了就不要後悔。他教我學習去想清楚，我開始要自己做決定，這是對我很大的影響。

為了幫補家計，黃校長中學時做過不少暑期工，包括製衣廠、便利店等，亦有幫人補習，他發現教人的工作十分吸引，見到學生成長就是他最大的滿足感。他在中學畢業後就入讀了師範學院（香港教育大學前身），第一次進課室實習時只有20歲，

我去到小學實習，當時很童顏，跟一班小六生拍照，跟他們像是一夥，所以小朋友都不怕我，當我是哥哥。

最新影片：

感激時任校長指導

師範畢業後，他一邊教書，一邊在浸會大學修讀教育輔導學士課程，下班後就去上課直至晚上9時，這種生活維持了4年。其後再修讀碩士課程和其他教育相關短期課程，例如電腦、視覺藝術、普通話等，務求吸收更多知識，並應用在教學上。

黃校長第一所正式服務的學校是天主教博智小學，一做就是23年，他最印象深刻的就是時任校長馮立榮。他形容，馮校長是他的「良師」，真正帶他出身，給予他機會發展他擅長的電腦科。

當時我們做了全港第一間用電子書教學，引起很大的迴響。

升任至資訊科技學位主任後，當時香港教育界正興起STEM教育熱潮，黃校長從零開始學習，聽過各式各樣的講座，最終整合了一套STEM概念，就是要透過動手做去改善世界、解決問題。學校與世界自然基金會合作，推出「觀鳥屋」計劃，讓小五生參觀米埔，再運用STEM元素打造一間「觀鳥屋」。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

推海洋STEM課程

在2018年，黃校長轉職至聖公會基恩小學擔任課程統籌主任，他發現當時關於海洋的小學課程很少，常識課本中只提及過4次，而且大多與海洋公園有關。

他便決定與一位海洋生物博士合作，構思了小一至小六的課程，由專家與老師帶學生做戶外考察，例如初小會去挪亞方舟、淺水灣等感受海洋、了解水上安全；高年級則去海洋公園、海下灣、南丫島，認識海洋動物、人工角礁等。

返回學校後有3日STEM day，小六要做漁網、小五就做人工魚礁等，將所學應用出來。黃校長感激當時的校長給予他很大自由度整合課程，亦有給予適時的提點，讓他能做得更好，

教育界不斷有不同領袖，前人行過的路，讓我們少行了冤枉的路，我以後也希望是這樣做。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

盼兒子擁抱挑戰

黃校長與同與教育界工作的太太育有一名兒子，今年已經中三，就讀本港一間一條龍直資學校。他坦言，當初選校時是看中了「一條龍」，毋須為升中煩惱，因為作為小學教師，每年小六升中都是最繁忙的時間之一，較難為兒子做準備。他又笑言，不時從兒子的學校取經，希望學生能夠愉快學習。

回想兒子小學階段，黃校長雖然工作忙碌，但盡量都在晚飯時間陪伴。他亦鼓勵兒子多閱讀，經常在車上播放兒童書籍錄音，兒子3歲時已能自己講故事。黃校長形容，兒子性格較文靜，讀書成績亦不俗，

我和太太都有個信念，考試前要有最好的準備，但出來的結果就不太重要，我們追求的是他的學習態度。

▲ 黃校長希望教育界能薪火相傳。（湯致遠攝）

作為專長STEM的教育人，黃校長卻笑言，兒子對科學科技沒有太大興趣，反而對音樂有較大興趣，更會自己作歌。對於兒子的將來，黃校長表示，會像自己爸爸一樣支持兒子的決定，如果兒子想到海外求學，他亦會作後盾，只盼孩子選擇後用心學，不要後悔。

人生如果可以擁抱挑戰，一定會有成長。

投選心儀小學名單，TOPick即賞你Bless鹼性水飲品券一張︰https://bit.ly/3M9aKHC

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

記者：林愛娜