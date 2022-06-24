【食用安全】天氣熱餸菜保存不當易食物中毒　解構隔夜菜致癌風險及不宜翻叮食物

▲ 一文睇清隔夜餸風險+帶飯貼士

近日天氣炎熱，餸菜保存不當容易引發食物中毒。上班一族帶飯也要小心，並非每種食物均適合隔夜食用或「翻叮」。部份隔夜菜翻熱後可致腸胃不適，甚至增加致癌風險。

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食安中心：隔夜菜含亞硝酸鹽

本港食安中心指出，進食隔夜蔬菜有機會危害健康。蔬菜中的硝酸鹽可經細菌或酶作用，轉化為亞硝酸鹽，從而導致正鐵血紅蛋白血症及癌症。

建議不要隔餐甚至隔夜進食，特別是夏季，因為煮熟的蔬菜容易被細菌污染，把蔬菜中的硝酸鹽分解而產生亞硝酸鹽，對人體產生影響。

食安中心指，不同種類的蔬菜，硝酸鹽含量也不同。硝酸鹽本身可說是沒有毒性，但若處理或貯存不當，蔬菜中天然存在的硝酸鹽會被細菌轉化成亞硝酸鹽，而大量的亞硝酸鹽可引致正鐵血紅蛋白血症（藍嬰綜合症），令皮膚和嘴唇發紫，屬於一種罕見症狀。

蔬菜硝酸鹽含量

食安中心過去亦曾檢測73種新鮮蔬菜樣本的硝酸鹽含量，硝酸鹽含量最高為葉菜類蔬菜，接著是塊根和塊莖類蔬菜，風險最低則是瓜菜或果菜類和豆類蔬菜。

點擊圖片看各類蔬菜硝酸鹽含量：

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帶飯貼士

「營養生」（Negimen）營養師Queenie Lam曾指，世界衞生組織轄下的國際癌症研究機構曾評估攝入硝酸鹽和亞硝酸鹽的致癌性，認為從食物中攝入的硝酸鹽或亞硝酸鹽如產生內生性硝化作用，即轉化為亞硝基化合物（如亞硝胺），可令實驗動物患癌，所以帶飯時要分外小心選擇。

Queenie列舉其中9款適合帶飯的蔬菜，另有8款則不適合帶飯。點擊圖片看推介清單及減少硝酸鹽含量的方法：

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不宜翻熱的食物

據英國食品標準局（Food Standards Agency）的建議，有7種食物不太適宜「翻叮」，翻熱後可致腸胃不適，甚至增加致癌風險：

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處理食物常見4大謬誤

前中大醫學院那打素護理學院博士後研究員梁慧儀曾表示，很多市民儲存食物時都出常見謬誤，例如經常在飯後沒時即時將需要留起的餸菜放入雪櫃，而急凍食物的解凍過程過長，也增加細菌滋生的風險。

常見4大謬誤如下：

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責任編輯：羅嘉欣