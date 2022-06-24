【藥劑製品】57歲男涉售有禁藥成分減肥產品被捕　「西布曲明」會增加心血管疾病風險

▲ (新聞處提供)

衞生署今日（24日）表示，一名57歲男子銷售一款名為「VSlimming Herbal」的瘦身產品，該產品被發現含有未標示受管制藥物成分，包括已禁用的西藥成分，涉嫌非法售賣及管有第1部毒藥及未經註冊藥劑製品被捕。

署方指，早前根據情報，從深水埗一零售商店購得上述懷疑未經註冊藥劑製品樣本作化驗。政府化驗所的檢驗結果顯示，產品樣本包裝內的口服膠囊含有《藥劑業及毒藥條例》（第138章）（《條例》）下的第1部毒藥「西布曲明」及「螺內酯」。衞生署正繼續調查。



「西布曲明」曾用於抑壓食慾。由於該藥會增加心血管疾病的風險，因此自2021年11月起，含「西布曲明」的藥劑製品已被禁止在香港使用。「螺內酯」屬處方藥物，用於治療心臟衰竭，須在醫生指示下使用，其副作用包括頭痛、腸胃不適、低鈉血症（血鈉水平異常低）和高鉀血症（血鉀水平升高）等。



根據《條例》，所有藥劑製品須獲香港藥劑業及毒藥管理局註冊，方可合法於市面銷售。非法售賣或管有未經註冊藥劑製品及第1部毒藥均屬刑事罪行，每項罪行最高罰則為罰款100,000元及監禁兩年。



衞生署發言人強烈呼籲市民切勿購買成分不明或可疑的產品，亦不應服用來歷不明的產品。已購買上述產品的市民應立即停止服用，如服用有關產品後感到不適，應尋求醫護人員的意見。



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