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【院內感染】伊院再多3男病人染耐萬古霉素腸球菌　全部情況穩定

社會 18:32 2022/06/24

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伊院再多3男病人染耐萬古霉素腸球菌。（資料圖片）

伊利沙伯醫院繼早前公布有病人帶有耐萬古霉素腸球菌，今日（24日）公布再發現3名矯形及創傷外科男病人帶有耐萬古霉素腸球菌，年齡介乎33歲至92歲。各人情況穩定，沒有感染病徵。其中1名病人早前已經出院，1名病人已轉送九龍醫院，1名病人正在該院接受隔離治療。

有關病房已經加強執行下列各項感染控制措施，包括加強病人及環境篩查；嚴格執行接觸傳播防護措施，加強員工及病人手部衛生；及加強病房的清潔及消毒。

院方指，會繼續緊密監察病房及病人的情況，並已將有關個案呈報醫院管理局總辦事處及衞生防護中心作出跟進。

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記者：黃穎津

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