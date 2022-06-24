【院內感染】伊院再多3男病人染耐萬古霉素腸球菌　全部情況穩定

▲ 伊院再多3男病人染耐萬古霉素腸球菌。（資料圖片）

伊利沙伯醫院繼早前公布有病人帶有耐萬古霉素腸球菌，今日（24日）公布再發現3名矯形及創傷外科男病人帶有耐萬古霉素腸球菌，年齡介乎33歲至92歲。各人情況穩定，沒有感染病徵。其中1名病人早前已經出院，1名病人已轉送九龍醫院，1名病人正在該院接受隔離治療。

有關病房已經加強執行下列各項感染控制措施，包括加強病人及環境篩查；嚴格執行接觸傳播防護措施，加強員工及病人手部衛生；及加強病房的清潔及消毒。

院方指，會繼續緊密監察病房及病人的情況，並已將有關個案呈報醫院管理局總辦事處及衞生防護中心作出跟進。

最新熱門影片：【TOPick診症室】晚期HER2陽性乳癌復發難處理 醫生拆解結合化療標靶二合一治療

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津