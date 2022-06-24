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【快速測試】2區污水呈陽性當局派18.3萬快測包　涉觀塘曉麗苑、北區御皇庭等

社會 18:41 2022/06/24

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2區污水呈陽性當局派18.3萬快測包，涉觀塘曉麗苑、北區御皇庭等。（政府新聞處）

​因應觀塘及北區採集到對新冠病毒呈陽性的污水樣本，民政事務總署今日（24日）表示，觀塘民政事務處及北區民政事務處向區內住戶、清潔及物管員工派發共約183,000套快速測試套裝。

獲發快速測試套裝的屋苑：

  • 觀塘區：曉麗苑、曉明閣、曉光閣、富華閣及曉華大廈
  • 北區：御皇庭、御景峰、顯峯、榮福中心、綠悠軒、榮輝中心、帝庭軒、逸峯、御庭軒及海聯廣場

快速抗原測試呈陽性結果的人士應拍攝檢測結果的照片，並於24小時內經「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」申報結果。市民若使用網上申報系統時遇上困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心其後會聯絡有關人士以完成申報程序。陰性檢測結果則無須申報。

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記者：黃穎津

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