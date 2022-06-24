【漫畫殺人狂】菅田將暉新作獲漫畫家加持助陣　Fukase踩過界演殺人狂　

日本影帝菅田將暉在電影新作《漫畫殺人狂》飾演立志成為漫畫家的山城，可是一直找不到邪惡主角的創作靈感，只能當漫畫家助理過活。

一日外出素描時，誤打誤撞闖進一個美滿家庭的公寓，意外目睹兇徒兩角（Fukase飾）屠殺一家四口的過程。回家後，他決定把魔鬼殺人犯化身成自創漫畫《34》的男主角，更因此一炮而紅。

但他漸漸發現《34》中的情節竟與現實中多宗冷血命案離奇同步，智勇雙全的刑警清田俊介（小栗旬飾）亦被捲入「二次元」兇案現場，誓要將連環殺人犯緝拿歸案。

到底《34》漫畫情節是殺人預告，還是危險育成計劃？

▲ 菅田將暉飾演漫畫家山城。

講究漫畫真實性

《漫畫殺人狂》此片意念來自日本漫畫間知名人士長崎尚志，他本身曾是《Big Comic》、《週刊少年Sunday》、《Big Comic Original》和《Big Comic Superior》等日本漫畫雜誌的編輯。

他從原案企劃、劇情發展到宣傳行銷全部包辦，更曾參與《20世紀少年》、《危險調查員》等多部浦澤直樹超人氣作品。

長崎尚志本身非常講究漫畫真實性，因為他不想別人說「這不過是漫畫罷了」，這信念使他不斷創造出話題性十足的作品，他曾說：「即使要與世界為敵，也要把所愛的作品完成。」其對漫畫的執著與熱情，也完美展現在《漫畫殺人狂》當中。

▲ Fukase飾連環殺人魔。

Fukase踩過界當演員

《漫畫殺人狂》的其中一個最大賣點是找來SEKAI NO OWARI（世界末日）樂團主唱Fukase來演出殺人魔兩角，以音樂人身份風靡樂壇的Fukase。

首次跨界當演員，而且還是詮釋喪心病狂的連環殺人魔，受邀演出當下，其實讓Fukase相當苦惱，甚至一度想要婉拒；然而多虧成員Saori的鼓勵，讓他決定花費一年多時間去揣摩角色。

Fukase首度演電影，就詮釋滅門血案兇手，不論角色的身家背景或犯罪目的都是一團謎，更是個對殺人手法有某種堅持的異常者。為了塑造角色，他試著參透角色心理，演技上更參考因為純粹，反而顯得恐怖的「小孩表情」。

▲ 女主角高畑充希演川瀬夏美。

高畑充希菅田將暉再合作

至於女主角高畑充希，這次與菅田將暉是繼晨間劇《多謝款待》後再度合作，因此高畑稱：「對我來說是令人懷念的重逢。」

她在片中飾演菅田將暉的老婆，全心支持著丈夫的夢想，也是她，她大讚菅田：「他仍保有過往的敏銳，同時也有柔軟的身段，是個非常可靠的座長（意指整個劇組的團長），給了我許多幫助。」

▲ 小栗旬飾演刑警清田俊介。

漫畫作家助陣

除演員卡士外，為全片繪製劇中漫畫的作家也大有來頭。山城拜師的人氣恐怖漫畫家所繪製的漫畫，特別請來《帝一之國》、《荔枝☆光俱樂部》原作者，也是菅田將暉公開表示崇拜的古屋兔丸來代筆繪製。

而山城所畫出的爆紅漫畫《34》，則找來畫風細膩，以《亞獸譚》、《美少年計畫》等作品而廣為人知的江野朱美代筆繪製。此外，菅田也從開拍前請來專家指導，花費好幾天練習畫漫畫。

另外，片中的漫畫雜誌「旭日」編輯部，劇組更實際商借到小學館「Big Comic Spirits」編輯部實景拍攝。

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