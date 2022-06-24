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【臨時失業支援】34萬宗申請已獲批　覆檢申請須在7月8日或之前提出

社會 18:57 2022/06/24

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臨時失業支援34萬宗申請已獲批，覆檢須在7月8日或之前提出。（黃建輝攝）

政府發言人表示，截至昨日（23日），計及2萬個經覆檢後獲批的個案，「臨時失業支援」計劃已批出約34萬宗申請。獲批宗數遠超原來預算的30萬宗。發言人提醒，​「臨時失業支援」覆檢申請，須在7月8日或之前提出。

政府早前邀請曾經轉介覆檢個案予政府的工會和團體，在本周內將餘下的覆檢申請交予當局。政府明白可能還有申請人希望覆檢但未能及時提出，因此現在呼籲這些申請人在7月8日或之前聯絡「臨時失業支援」熱線183 6128提出覆檢要求，熱線運作時間為星期一至星期五上午8時至下午6時。 

發言人指，政府在審批時貫徹寬鬆處理的原則，就合適個案行使酌情權，例如只差1、2天便符合30天失業或停工要求，又或失業期內從事散工的情況，只要申請人符合其他申請條件，均獲發資助。政府亦以寬鬆的方法計算申請人在2021年第4季的收入，務求盡量協助申請人滿足收入門檻。

政府發言人表示，不少申請因未能符合計劃資格被拒，但亦有申請最初被拒是由於沒有提供足夠的資料，或未能在指定時間內補交資料。就此，當局已行使酌情權，容許申請人在限期後補交資料。此外，為進一步協助申請人，在接獲申請人的覆檢要求後，政府會安排專人以電話主動聯絡申請人，以便從對話中直接取得所需補充資料，盡快完成覆檢，讓有需要及合資格的申請人能獲發資助。

發言人表示，為處理覆檢的查詢及主動聯絡提出覆檢的申請人，計劃代理人自5月20日起已大幅增加服務熱線的人手。目前熱線服務運作暢順，全部來電都有專人在3分鐘內接聽。

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記者：黃穎津

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