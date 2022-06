【夏季限定】kate spade全新Cabana系列　聯同美利酒店推出特調雞尾酒佐餐

▲ kate spade New York 2022 夏季系列 。(圖片由品牌提供)

kate spade New York全新夏日限定 Cabana 系列以"Party on the rooftop"為靈感,從熱帶水果、植物等色調取材,融合花奔、棕櫚葉印花、條子紋等圖案設計,為盛夏造型帶來陽光氣息注目單品。另外,亦會於6月中旬於THE MURRAY(香港美利酒店)推出期間限定 kate spade New York x THE MURRAY 特調雞尾酒佐餐。

最新影片推介

▲ 從熱帶風情的種種取材,如綠色森林、充滿少女心的夢幻粉紫及展示年 青活力的盛夏黃調,搭配出繽紛多彩,同時展現積極、雀躍及正面的生活態度。(圖片由品牌提供)

kate spade New York全新夏日限定系列以西班牙語 Cabana 取名,系列取材自熱帶風情。Cabana夏季系列以繁華城市為背景,花卉、棕櫚葉印花和綠白色條紋,印在經典的托特包和馬鞍包上,彷如在繁忙的都市找到一刻在熱帶雨林渡假的感覺。

綠色將為來季夏日流行色調,如編織馬尼拉麻托特包以 KS 經典綠色糅合大自然色調,貫徹品牌堅持環保的理念,適合配襯同色系的 V領連身裙、T恤,或其他淺色調的衣履、首飾等。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

系列以桃子雞尾酒和葡萄柚氣泡水色調為設計意念,設計出來自果園的桃子包和葡萄柚包,圓潤飽滿的形狀加上自然環保的編織布料,變成這個夏季造型不可或缺的配搭單品。葡萄柚元素配上四葉花提花圖案,貫徹品牌玩味大膽的風格。

除不同的印花圖案和水果造型外,全新推出的 crush、meringue 系列手袋建築美學元素為靈感,meringue 系列採用 nappa 小羊皮,容量十足的內隔層設計,讓日常無使用更無拘束,更設有氣泡水藍、葡萄柚粉紅、檸檬黃等多款顏色。

經典的 manhattan 系列則奉行可持續發展的理念,運用天然材質纖維和綠色可回收材質製作而成。

期間限定特調雞尾酒佐餐

▲ kate spade New York x THE MURRAY 特調雞尾酒佐餐。(圖片由品牌提供)

kate spade New York 首度聯同 THE MURRAY(香港美利酒店)在Rooftop bar - Popinjays 於6月20日至7月9日推出期間限定特調雞尾酒佐餐。品牌特意從全新夏季 Cabana 系列的鮮艷顏色取材, 以菠蘿、芒果、桃及柚子調出四款雞尾酒特飲,配以小吃,讓大家重拾內心的憩靜愉悅。

推廣期內惠顧 kate spade New York x THE MURRAY 期間限定特調雞尾酒佐餐 (單款餐飲連小食 HK$168+10%、4 款餐飲連小食 HK$598+10%),更可獲贈 kate spade New York 限量撲克牌及八折現金優惠券。

hket App已全面升級,TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。 立即下載:https://bit.ly/34FTtW9

TOPick登陸MeWe啦:https://mewe.com/p/topick

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報:https://bit.ly/3bebLM2

責任編緝:張懿慧