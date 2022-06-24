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【夏季限定】kate spade全新Cabana系列　聯同美利酒店推出特調雞尾酒佐餐

休閒消費 19:30 2022/06/24

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kate spade New York 2022 夏季系列 。(圖片由品牌提供)

kate spade New York全新夏日限定 Cabana 系列以"Party on the rooftop"為靈感，從熱帶水果、植物等色調取材，融合花奔、棕櫚葉印花、條子紋等圖案設計，為盛夏造型帶來陽光氣息注目單品。另外，亦會於6月中旬於THE MURRAY(香港美利酒店)推出期間限定 kate spade New York x THE MURRAY 特調雞尾酒佐餐。

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從熱帶風情的種種取材，如綠色森林、充滿少女心的夢幻粉紫及展示年 青活力的盛夏黃調，搭配出繽紛多彩，同時展現積極、雀躍及正面的生活態度。(圖片由品牌提供)

kate spade New York全新夏日限定系列以西班牙語 Cabana 取名，系列取材自熱帶風情。Cabana夏季系列以繁華城市為背景，花卉、棕櫚葉印花和綠白色條紋，印在經典的托特包和馬鞍包上，彷如在繁忙的都市找到一刻在熱帶雨林渡假的感覺。

綠色將為來季夏日流行色調，如編織馬尼拉麻托特包以 KS 經典綠色糅合大自然色調，貫徹品牌堅持環保的理念，適合配襯同色系的 V領連身裙、T恤，或其他淺色調的衣履、首飾等。

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系列以桃子雞尾酒和葡萄柚氣泡水色調為設計意念，設計出來自果園的桃子包和葡萄柚包，圓潤飽滿的形狀加上自然環保的編織布料，變成這個夏季造型不可或缺的配搭單品。葡萄柚元素配上四葉花提花圖案，貫徹品牌玩味大膽的風格。

除不同的印花圖案和水果造型外，全新推出的 crush、meringue 系列手袋建築美學元素為靈感，meringue 系列採用 nappa 小羊皮，容量十足的內隔層設計，讓日常無使用更無拘束，更設有氣泡水藍、葡萄柚粉紅、檸檬黃等多款顏色。

經典的 manhattan 系列則奉行可持續發展的理念，運用天然材質纖維和綠色可回收材質製作而成。

期間限定特調雞尾酒佐餐

kate spade New York x THE MURRAY 特調雞尾酒佐餐。(圖片由品牌提供)

kate spade New York 首度聯同 THE MURRAY(香港美利酒店)在Rooftop bar - Popinjays 於6月20日至7月9日推出期間限定特調雞尾酒佐餐。品牌特意從全新夏季 Cabana 系列的鮮艷顏色取材， 以菠蘿、芒果、桃及柚子調出四款雞尾酒特飲，配以小吃，讓大家重拾內心的憩靜愉悅。

推廣期內惠顧 kate spade New York x THE MURRAY 期間限定特調雞尾酒佐餐 (單款餐飲連小食 HK$168+10%、4 款餐飲連小食 HK$598+10%)，更可獲贈 kate spade New York 限量撲克牌及八折現金優惠券。

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責任編緝：張懿慧

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