【醫院重建】立法會財委會通過聖母醫院等3間醫院重建計劃　總承擔額逾362億

▲ 立法會今日以視像形式舉行財務委員會。（立法會直播截圖）

立法會財務委員會今日通過威爾斯親王醫院第二期、葛量洪醫院第一期及聖母醫院重建計劃的相關撥款，總承擔額為362億5,940萬元。

建築署署長建議第一個十年醫院發展計劃下的工程計劃，即威爾斯親王醫院第二期重建計劃的主要工程，提升為甲級，估計所需費用為219億7,880萬元。另外，用以進行聖母醫院重建計劃的主要工程，估計所需費用為43億4,670萬元；葛量洪醫院重建計劃第一期的主要工程涉款99億3,390萬元。

多名議員會上關注聖母醫院未有提供急症服務，食物及衞生局副局長徐德義指，九龍中聯網多間醫院，包括伊利沙伯醫院、啟德醫院僅聯合醫院及廣華醫院，將來重建一定會陸續調整規劃及服務，重新檢視救護車路線及分配，盡量滿足市民尋找急症服務的需求。

選委界議員陳曼琪指出，黃大仙區的人口老化情況非常嚴重，對於公營醫療緊急和非緊急服務需求同樣殷切，建議聖母醫院增設急症服務、設立24小時門診服務，提供全面的急症和門診服務。

立法會九龍中議員楊永杰則指，本港18區均有急症服務，唯獨黃大仙區沒有，認為政府未有藉聖母醫院重建計劃回應市民訴求，要求政府擴建東華三院黃大仙醫院時，研究以毗鄰鑽石山配水庫搬遷騰出的土地，建設為急症醫院。

另一九龍中議員民建聯主席李慧琼亦表示，其他區的小型醫院都有急症室，對於當局未能答應進行研究感到遺憾，希望政府體恤市民心情，不要只憑其專業判斷否決意見，

徐德義表示，政府醫院若要提供急症服務，配套十分重要，牽涉X光診斷、電腦掃描、手術室等，需要大量專才及硬件，是次聖母醫院擴建計劃已包括增加病房、日間服務及門診數量，不能發展成為急症醫院。他又指，24小時門診未能不能夠處理急症，至於日間門診數量是否有需要增加，日後會視乎需求再次作出調節，又承諾會將議員意見帶回政府，日後繼續探討。

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記者：陳葆琳