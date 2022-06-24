【星二代學校】譚俊彥子女普通話朗誦多次奪冠　讀私立幼稚園新貴全年學費近6萬

▲ 譚俊彥一對子女屢次參加普通話朗誦比賽奪得冠軍。

TVB劇集《十八年後的終極告白2.0》劇情愈趨緊湊，譚俊彥飾演的姚尚謙Angus逐步黑化，成為網民的討論焦點。現實中的譚俊彥（Shaun）是一名好爸爸，與內地女星太太任祉妍育有7歲女兒譚晴及4歲半兒子譚杺，工作以外幾乎所有時間都是陪伴家人，並好好身教子女。

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身為巨星狄龍之子，譚俊彥自小在傳統家庭長大，小時候缺乏父母陪伴，所以他不想錯過小朋友的成長片段，2018年決定回港發展加入TVB，一路發展不俗，今年初更榮升視帝，當晚譚俊彥在台上多謝父母和太太，揚言「老婆你係我嘅全部」。

▲ 狄龍大哥與妻陶敏明見到孫兒最開心。（IG圖片）

身教子女守規矩不比較

譚俊彥曾接受TOPick訪問時表示，子女讓他學懂抽離，也全賴有個好家庭成為自己後盾，他在家中最常做「煮飯佬」和司機，樂於到街市買餸為妻兒下廚。

不過，暖爸都有嚴厲的一面，他要求子女需守規矩，比如吃飯不能看電視、不可吃剩或玩食物，要學懂珍惜。他又強調教子女絕不能有攀比之心，不能人有我又要有，必須分清楚需要和想要。

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屢次參加普通話朗誦奪冠

譚俊彥與太太在教育方面，十分著重子女的兩文三語能力，他們曾分享子女多次參加普通話朗誦比賽奪得冠軍，而大女譚晴更曾獲得九龍城區傑出學生獎（幼稚園組）。

去年底細仔譚杺參加比賽再奪兩獎後，太太任祉妍便在社交平台發文表示，參賽並非為功利，只希望子女學會盡力做。

比賽的意義是盡力，盡力的意義是當所有美好的事情奔你而來時，你能夠坦然地張開雙臂擁抱它，並且覺得你值得。而相互扶持、互相鼓勵、彼此陪伴便是家人的意義。

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樂沛兒幼稚園重STEAM教育

一對子女就讀位於何文田的樂沛兒幼稚園，剛慶祝7歲生日的大女現已升讀小學。樂沛兒幼稚園於2014年由趙曾學韞教授創辦，在短短8年間，可見畢業生的升小成績理想，能升讀名校保良局蔡繼有學校、優才（楊殷有娣）書院及九龍真光中學（小學部）等。

▲ 樂沛兒幼稚園有外籍英語老師做雙班主任。（香港經濟日報資料圖片）

樂沛兒幼稚園屬私立獨立半日制學校，以兩文三語授課，聘有外籍、普通話及廣東話老師為母語的班主任。課程採用劍橋大學出版社的課本，配合劍橋英語課程，讓幼兒輕鬆學習。

此外，於2016年9月起，學校全面推行STEAM教育，讓學生在校園和生活體驗中啟發學習興趣和自主性，並將知識融會貫通。樂沛兒幼稚園現正招收2022/23年9月新生，現時該校全年學費為$57,000，分10期繳交。

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責任編輯︰王明芳