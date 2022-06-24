【奮鬥故事】由做廚工養家到成為名廚　飲食文化大師尹達剛︰別人嫌棄我搶做

▲ 飲食文化大師尹達剛（右）獲日本駐港總領事頒授「旭日雙光章」。（林宇翔攝）

認識中國飲食文化大師尹達剛師傅多年，這位三十多年前已榮獲中國國家廚師最高級別「特級廚師」資格的名廚，縱橫中國、香港、日本和加拿大飲食界大半個世紀，直至今天，仍孜孜不倦地鑽研佳餚，在完美中尋求突破和創新。

早前，尹師傅獲日本駐港總領事頒授「旭日雙光章」，此授勳旨在表揚尹師傅憑藉精通日本飲食文化的豐富經驗，自主研發以優質的日本食材，入饌中國各地菜式，在推動和加強中日友好關係上作出了肯定的貢獻。

七十年代，尹師傅已在日本多間酒店擔任大廚，致力將中國料理飲食文化融入日本，令一向嗜吃魚生的日本人，認識中菜烹調博大精深的一面。

「我教日本人如何蒸魚，用蒸魚豉油撈飯，令他們讚不絕口，食唔停口。」以食交友建基業，也把中華文化發揚光大。

成功從來不會從天而降。文革走難來港的尹師傅是貧家長子，家有八兄弟姐妹，眾口待哺，於是找廚房工作，貪其有足夠食物養活一家。

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尹大師為了讓師傅肯教他煮食技巧，於是搶做別人嫌棄的工作，包括洗廚房、洗碗、洗菜、切菜，甚至連師傅的內褲他也洗。其師看到他把一條手巾也洗得如此乾乾淨淨，知道此徒肯用心學習，於是悉心栽培。

「師傅買報紙只看馬經狗經，我把成份拿來刨新聞，知識如豬籠入水。別人落場瞓覺賭錢，我去學英文、學日文。有人話我好運，其實我只是怕蝕底，覺得自己不足，於是不停去做，不停去學。」

類似的奮鬥史在香港並不陌生，但能成功闖出一片天下的人並不多。能尊重自己的職業，它才會成為一項專業。

全文刊登《香港經濟日報》，原題為「別人嫌棄我搶做」

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