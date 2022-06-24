【樂壇校長】譚詠麟解釋再出碟原因 　改編華語金曲：希望再造經典

▲ 譚校長相隔三年再出碟。

譚詠麟（Alan Tam）過去擁有金曲過千，不過他現今仍十分留意樂壇變化，亦收藏了自己的音樂口味歌單，想若自己演繹這些別人金曲時，又會如何演繹，效果如果？

他解釋當年的《小風波》、 《酒紅色的心》、《愛在深秋》、《孩兒》等經典金曲，都是由改編產生，所以再決定推出實體大新，他和製作團隊便精挑多首心目中的華語經典，再次填上廣東歌詞及從新編曲。

譚校長的全新版本加添了他自己的編曲構思，包括原屬汪峰的《莫名的淚》、改編自紅遍國內的美籍歌手克麗絲叮作品的《等你不等你》，抑或重塑台語天后江蕙名曲的《揮之不去》，校長都把原曲神髓昇華，希望有不一樣的感覺。

6月30日推出的新碟《傾聽》，主打《等你不等你》，原曲來自一位美國女歌手克麗絲叮 （Christine Welch），2011年她在YouTube翻唱多首國語歌，在華語地區走紅，成為人氣歌手，《一百萬個可能》是2014年原創的國語歌曲，MV至今已衝破1000萬點擊。

譚詠麟十分喜歡這首情歌，改編成粵語版，在氣氛營造上更加用心，表達出一份寒梅傲雪的堅持情感，唱出矢志不渝的情感。

他表示：「錄音時，很容易進入這首歌的情緒，一看歌詞就有意境，我覺得這首歌有下雪畫面，有時歌詞不用太深奧，mood適合的話，更能令到樂迷有共鳴。《等你不等你》由簡寧寫詞、葉廣權監製，我們由寶麗金年代開始合作，這次重組，當年的感覺一下子回來。」

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