【檢疫措施】新班子擬研究縮減入境檢疫期至5日　林健鋒︰有序放寬檢疫限制的起步點

▲ 行政會議成員、經民聯商界議員林健鋒。（經濟日報資料圖片）

候任醫務衛生局局長盧寵茂昨日在電台指，上任後爭取縮短入境檢疫期至5日甚至更短，同時配合家居隔離和要求旅客採取「點對點」行程。行政會議成員、經民聯立法會議員林健鋒今日回應指，商界對此表示歡迎，認為有助商務人士來港處理業務，重啟招商引資工作。

林健鋒形容，一旦落實有關安排，是有序放寬檢疫限制的起步點，建議旅客「點對點」行程期間，不可使用公共交通工具，亦不可以臨時加插任何行程，而政府要善用科技，做好把關和追蹤工作。

林健鋒解釋，新加坡等地近日大幅放寬檢疫限制，香港現時7日檢疫期對入境人士而言，始終是一個障礙，影響他們來港從事商務活動及旅遊的意慾。他希望，李家超領導的新政府上任後，視爭取與內地「點對點」免檢疫通關為頭等大事，同時亦要精準防疫，盡快研究容許居家檢疫，或縮短酒店檢疫日數至3至4日。

林健鋒說︰｢通關前的準備、配套及預案工作一環扣一環，有序放寬檢疫限制亦要摸著石頭過河，一步一腳印去落實。第一是容許居家檢疫，當然要家庭情況合適，符合一定條件；第二是將酒店檢疫期放寬到3至4日。值得一提的是，容許居家檢疫要做到風險可控，一定要做好把關，配合電子手環，用人手及科技做好抽查及追蹤工作。｣

林健鋒重申，重振經濟沒有任何捷徑，鞏固及提升香港國際金融中心、國際航運地位的關鍵是「人通路通，路路暢通」。他希望，李家超領導的新政府於7月1日上任後，要在爭取與內地局部通關，以及打通與國際正常聯繫兩方面，做出成績。

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：胡偉明