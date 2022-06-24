【猴痘入台】台灣今錄首宗猴痘個案　涉及一名德國留學青年

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亞洲多地陸續出現猴痘個案，台灣今日接獲首宗猴痘輸入個案，涉及一名於德國留學返台的20多歲男子，返台居家檢疫期間出現發燒、喉痛及紅疹等症狀，現於當地負壓隔離病房留醫。

根據台灣疾病管制署公布，台灣南部錄得一宗猴痘輸入個案，涉及一名20多歲男子，今年1月示6月於德國留學，上周四(16日)返台，於機場檢測新冠病毒呈陰性，隨後返家進行居家檢疫；至周一(20日)出現發燒、喉嚨痛、肌肉痠痛、紅疹、鼠蹊部淋巴腫大等症狀，周二、三求醫後採樣檢測，今日確診為猴痘。

疾管署表示，地方衛生單位已展開疫情調查及接觸者追蹤等防治工作，至今已有19人列作密切接觸者，包括2名家人、10名醫護、3名司機等；確診個案目前留醫負壓隔離病房，將治療至全身皮膚病灶結痂完全脫落才可解除隔離。密切接觸者經調查目前均無症狀。

署方已就台灣首宗猴痘個案通報世衞，又呼籲民眾出國應避免接觸猴痘疑似個案，返台入境時如有發燒、紅疹、丘疹、水泡或膿疱等疑似症狀，應主動告知航空公司人員及機場港口檢疫人員，及盡快就醫並告知旅遊、接觸史。

全球至今已錄至少3,500宗猴痘個案，分布50個國家，近日更於亞洲陸續出現個案，其中新加坡和韓國分別在本周二及周三公布當地錄得首宗病例。

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責任編輯：陳正怡