【教養法則】6子女全讀哈佛耶魯身居要職　博士媽媽靠早餐習慣教出資優兒

▲ 有「韓國首席媽媽」之稱的全惠星，6名子女全都是哈佛大學和耶魯大學博士。

父母的教養方式對子女影響深遠，不少優秀的家長都教出非凡的孩子。有「韓國首席媽媽」之稱的全惠星曾任美國耶魯大學教授，不單個人學歷耀眼，她的6名子女全都是哈佛大學和耶魯大學博士，更分別擔任著名大學的教授、院長和美國白宮衛生部長助理等要職。子女成就傑出除了個人努力外，也得歸功於全惠星對他們的教育。

高學歷父母︰不要為孩子犧牲自己

綜合外國傳媒報道，全惠星現已92歲，當年她在南韓就讀梨花女子大學英文系二年級時，獲全額獎學金赴美國當交流生，先後取得波士頓大學社會學博士和人類學博士。而全惠星的丈夫高光林（音譯）博士亦絕非泛泛之輩，他是韓國首位取得哈佛大學法學博士學位的人，並曾任南韓駐美大使。

全惠星與丈夫育有6名子女，他們跟父母一樣都擁有高學歷，一家人都學識淵博。全惠星曾接受媒體訪問，分享其育兒心得，她認為要培養優秀的孩子，母親要懂得發展自我，提升自我能力。父母亦不要為孩子犧牲自己，要先計劃好自己的人生，一定要有目標意識，即使為人父母了，也要繼續努力。

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一家人吃早餐是交流最好時機

此外，全惠星重視親子關係，要與孩子建立良好關係，秘訣是打開孩子的心靈。在全惠星的家有一個規定，就是「不管發生什麼事，一定要全家人一起吃早餐」，因為早餐時間是一家人交流的好時機。他們每天早上6時半吃早餐，即使子女晚上熬夜讀書，翌日早上例必準時起床一起吃早餐。

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他們在吃早餐時會討論不同的主題，不論學校生活，又或是前途發展。無論孩子們遇到甚麼困難，他們都樂意在早餐時，跟父母和兄弟姊妹分享，彼此從中得到意見。全惠星認為孩子不與父母溝通，主因是孩子覺得沒有意義，父母需要反思這是誰的問題。

全惠星又指，父母要創造一個隨時隨地讀書的環境，她每天空餘時間都坐在書桌前學習，孩子看在眼裡，他們就會覺得學習是日常生活的一部分。她指出，父母要成為孩子的引導者，幫助他們看到未來，走上屬於自己的人生道路。此外，她提醒父母相互尊重，會對孩子產生決定性的影響，常常當著孩子的面吵架的父母，他們孩子的成長肯定會出現問題。

子女哈佛耶魯出身各有成就

事實上，全惠星的子女各有成就，大女慶信畢業於哈佛大學，並為麻省理工學院理學博士，現任韓國中央大學化學系教授；二子京柱畢業於耶魯大學醫學院，曾任奧巴馬政府的聯邦健康部助理部長；三子東柱是哈佛大學醫學博士和麻省理工學院哲學博士。

至於四女慶恩為哈佛大學法學博士，現任耶魯大學法學院臨床法學客席教授。五子洪柱是哈佛大學法學博士，曾任耶魯大學法學院院長和美國國務院法律顧問，現於耶魯大學擔任教授；小兒子定柱在哈佛社會學系畢業後，於波士頓美術博物館和紐約視覺藝術學院獲得藝術碩士，是美術學領域的最高學位。

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責任編輯︰王明芳