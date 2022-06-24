【發展用地】職訓局擬於九龍東茶果嶺海濱發展新校舍　議員促應作完善規劃

▲ 職訓局擬於九龍東茶果嶺海濱發展新校舍，議員促應作完善規劃。（資料圖片）

教育局今天 （24日）向立法會工務小組委員會提交職業訓練局九龍東（茶果嶺）新校舍發展計劃的文件，7位立法會議員張欣宇、楊永杰、梁文廣、林素蔚、江玉歡、洪雯和林筱魯聯合提出，政府應就觀塘海濱用地作完善規劃，財委會應重新審議有關項目。

職訓局計劃在九龍東茶果嶺海濱發展新校舍，以培育年輕人職業才能，提供多元、多階進出的學習途徑。惟有議員質疑，現時有不少空置校舍可以改建和升級，加上未來發展的北部都會區，以及新田科技城等的規劃，都可以用作發展新校舍。而且，把校舍設置在北部都會區，鄰近新田科技城的科技公司，科學園，也可以接通大灣區，讓學生在平日能夠方便到不同公司實習和學習，也方便不同的企業來到校舍分享經驗和進行招聘等。議員認為，在觀塘這片優質海濱用地，政府應當作出完善、全面和長遠的規劃，絕對不能夠浪費和過分簡單地分配用地。

此外，政府亦計劃在發展職訓局校舍工地同時，亦重置石油氣加氣站設施。但議員指，環境局正鼓勵逐步淘汰化石燃料的汽車，可以預視到 2035 年，在這個項目完成後數年，香港已經不會再發出新牌給化石燃料汽車。放眼全球和大灣區，不論是外國、新加坡還是深圳，不少的私家車、公共巴士、的士都已經變成全電動化。局方應該從中長期發展角度出發，不應該在這個發展計劃中納入加氣站重置，理應擴大海濱公共用地，讓市民能夠享用更多的海濱休憩空間。

7名議員表示，「海濱」作為全民共享的珍貴公共資產，規劃上需加入「共享」元素，推動全民參與。但選址原先是規劃作海濱公園，政府改變土地休憩用途的做法有違規劃初衷，忽視九龍東居民要求休憩設施的意願。而 VTC 龐大的校舍群更會破壞海濱景觀，相應帶來的車流亦對區內交通及其他配套造成負面影響，這與「共享」的理念相違背。

議員建議，教育局和職訓局應該再就工程計劃進行優化和改良有關方案，並重新檢視區議會和公眾對設施管理、環境和規劃的建議。

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記者：黃穎津