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【海關戰線】楊天宇洪助昇因身高惹煩惱　黎峻中學靠飲牛奶標高

娛樂 17:00 2022/06/24

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楊天宇、黎峻及樂壇新人洪助昇（Aiden）出席發佈活動。

藝人楊天宇（Angus）、黎峻（Kenneth）及樂壇新人洪助昇（Aiden）出席發佈活動。三人酒量各有不同，不過在外形上卻有共通點，就是身高全都超過180cm，平均身高達185cm，出席活動時，尤如一堵人牆。

說到身高問題，剛跟大師兄謝霆鋒拍完電影《海關戰線》的Angus，表示自己小時候很「細粒」，更被同學取笑他是「矮仔」，排隊永遠排最前，更提到自己的「傷心往事」，「記得小學六年班去海洋公園排隊玩跳樓機，兩個鐘先到我，但我高度爭一、兩寸所以玩唔到，我喊咗成日，好唔開心，可能因為呢件事，激發咗潛意識。中一升中二暑假，突然瘋狂飆高，好多同學問我做乜飆高咁多，我話食咗增高奶粉，佢哋全部都信。」

同樣有份拍攝《海關戰線》的Kenneth亦是中二、三時才長高，自覺是跟飲牛奶有關，「一直覺得想高就要吸收鈣質，細個已經好鍾意飲牛奶，媽咪陀我日日飲牛奶，我諗都有關係。」

剛推出首支作品《憑實力單身》的Aiden則剛剛相反，從幼稚園開始已經高人一等，「我係遺傳嘅，因為我讀緊bb班已經高過晒高班所有同學，好細個已經係高人一兩個頭，但到中學就減慢咗速度。」不過他認為長得高跟飲食有密切關係，特別是奶類製品，「我細個超級鍾意食雞蛋、牛奶、芝士呢啲奶類製品，可能都有關。」

他們亦因為身高遇過不少麻煩，認為乘搭交通工具比較麻煩，經常撞到頭。趣事亦不遑多讓，Kenneth謂每次跟朋友自拍，他都被迫成為「人肉自拍棍」，「一定係我揸機，因為比較高、手又長。有次搭飛機幫一個乘客擺行李，因為咁識咗位新朋友。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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