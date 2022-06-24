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【多處停電】中電今午已向政府提交初步報告　起火原因尚在調查中

社會 21:29 2022/06/24

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元朗電纜橋周二（21日）晚上起火，引致多區停電。（資料圖片）

元朗電纜橋周二（21日）晚上起火，引致多區停電。中電表示，已於今日（24日）下午向政府提交初步報告，交代事件的經過、電纜橋的圖則、運作情況、過去維修和檢查紀錄、復電的詳情和優次，以及復修工程計劃等。

中電指，觀察到在火警發生前，位於天水圍、元朗及屯門一帶的電網運作正常，而起火原因尚在調查中。事故影響天水圍、元朗及屯門一帶的供電，當時中華電力優先恢復供電予主要的緊急及基本服務，包括醫院及鐵路。當確保這些設施及服務可以運作，中電亦根據用電需求及電網設計作出調動，分階段安排其他客戶復電。

由於電纜橋內三組13萬2千伏特的高壓電纜損毀，中華電力於6月22日早上已立即展開鋪設新高壓電纜的工作，以盡快加強區內電網的供電能力，提高供電穩定性。第一組電纜已於今天通電，中電目標爭取在6月28日或之前完成餘下兩組電纜的通電工作。

此外，中華電力與相關政府部門聯繫協調，在供電不穩定的情況下，為受影響的客戶提供協助。

中電重申，將會繼續全力進行事故的跟進工作，並會按政府要求提交進一步報告，亦再次對受影響客戶深表歉意，並感謝他們的諒解。

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記者：黃穎津

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