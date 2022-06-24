【南沙方案】發改委：南沙與港澳合作遠遠大於競爭　方案有利打造粵港澳全面合作重大戰略性平台　

▲ 國務院新聞辦今日舉行新聞發布會介紹《南沙方案》。（國新辦相片）

國務院早前頒發《廣州南沙深化面向世界的粵港澳全面合作總體方案》。國家發展改革委黨組成員郭蘭峰指，《南沙方案》出台有利於打造粵港澳全面合作重大戰略性平台，豐富「一國兩制」實踐，更好支持港澳融入國家發展大局。

國務院新聞辦今日舉行新聞發布會介紹《南沙方案》，郭蘭峰表示，《南沙方案》為推進南沙建設的基礎性文件，以2025、2035年為時間節點，提出了科技創新體制機制、公共服務水平、營商環境等方面的主要目標，並明確要在南沙深化粵港澳的全面合作。

他說，所謂的全面合作，不僅要涵蓋港澳，這種合作還不局限於某些特定的方面，而是涵蓋經濟社會發展的各個重點領域。方案聚焦科技創新、創業就業、對外開放、規則銜接、城市發展等重點工作，提出5大任務，包括建設科技創新產業合作基地、創建青年創業就業合作平台、共建高水平對外開放門戶、打造規則銜接機制對接高地，及建立高質量城市發展標桿等。

郭蘭峰續指，《南沙方案》突出「粵港澳全面合作「和「面向世界」這兩個關鍵，特別強調與港澳協同，共同擴大對外開放，是由國際國內發展形勢和南沙發展的基礎共同作用的結果。

對於有聲音指南沙側重科技創新發展，會對香港構成挑戰，廣州市委副書記、市長郭永航認為，「面向世界」是粵港澳共同的目標取向，事實上，南沙的所需、所向，剛好是港澳的所能、所長。他舉例指，在推動國際科技成果轉移轉化方面，香港「超級聯繫人」和澳門作為連接葡語國家橋樑的優勢無可比擬，而南沙在產業化方面優勢比較突出，南沙與港澳的合作要遠遠大於競爭：「兄弟同心，其利斷金。我們將按照中央頂層設計，堅持優勢互補、錯位協同」。

《南沙方案》提出稅收、資金等配套支持政策。財政部預算司司長王建凡表示，其中一個考慮是，發揮好南沙先天區位優勢，為港澳居民在南沙發展創造條件，又提及方案建議，南沙工作的港澳居民，可獲免徵其個人所得稅稅負超過港澳稅負的部分，給港澳人士到內地創業就業、居住生活創造更多便利條件，促進港澳更好融入國家發展大局。

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責任編輯：陳葆琳