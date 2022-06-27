傳習近平訪港兩日　每日乘搭高鐵往返不留宿

▲ 國家主席習近平。（資料圖片）

國家主席習近平將出席慶祝香港回歸25周年大會暨第六屆政府就職典禮。盛傳習近平暫定6月30日及7月1日乘搭高鐵來港，但不會在香港過夜，而是每日往返深圳。

據了解，特首林鄭月娥將於6月30日，在禮賓府設宴招待習近平，現任官員及新班子均會出席。為降低染疫風險，一眾高官更提早至今日就陸續入住指定酒店。

盛傳習近平屆時會乘搭高鐵往返，亦會視察西九文化區。為確保萬無一失，警方繼續在西九高鐵站一帶戒備，除了有大批警員巡邏，警方戰術巴士亦停泊在西九。

另一個視察熱點，則是科學園，據悉，本周四科學園接近全封，若下午2時前未離開，將被限制留在所在大樓或指定公共空間，直至晚上7點30分，科學園1期及2期停車場將關門，當日所有食肆商店亦會關閉。

港區人大代表葉國謙估計，習近平訪港行程不會如5年前那麼長，據其所知，之前曾準備的活動都取消了，他認為在現時疫情下，是合適做法。

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