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【強制檢測】49處地點納入強檢公告　涉旺角新世紀廣場牛涮鍋、藍田龍城冰室等【附名單】

社會 22:44 2022/06/24

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熱門 DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位

49處地點納入強檢公告。（陳靜儀攝）

本港第五波疫情持續，政府今晚（24日）公布將49處納入強制檢測公告，指明任何曾於以下指明期間及時段身處指明地點的人士，須於6月25日或26日之前完成檢測。詳情名單名檢測日期，可即看【下一頁】：

有關指明地點：

  • 藍田德田邨德盛樓
  • 長沙灣昇悅居 6 座
  • 東涌映灣園悅濤軒 12 座
  • 柴灣佳翠苑顯翠閣
  • 將軍澳將軍澳中心將軍澳豪庭
  • 柴灣峰華邨秀峰樓
  • 粉嶺嘉福邨福安樓
  • 筲箕灣耀東邨耀福樓
  • 大埔太和邨居和樓
  • 半山區般咸道 80 號禮賢閣 B 座
  • 荃灣爵悅庭北爵軒
  • 大埔富雅花園 4 座
  • 屯門新屯門中心 2 座
  • 將軍澳日出康城晉海 1A 座
  • 葵涌葵涌邨芊葵樓
  • 鰂魚涌英皇道1046號益昌大廈
  • 上水御皇庭 2 座
  • 筲箕灣寶文街 2 號海峰中心
  • 鰂魚涌康怡花園 P1 座
  • 葵涌月海灣 1 座
  • 香港仔石排灣邨碧銀樓
  • 鰂魚涌康山花園 6 座
  • 屯門兆康苑兆偉閣
  • 屯門澤豐花園澤民樓
  • 元朗朗屏邨燕屏樓
  • 銅鑼灣百德大廈 C 座
  • 屯門美樂花園 8 座
  • 將軍澳欣明苑欣蘭閣
  • 葵涌浩景臺 1 座
  • 長沙灣蘇屋邨蘭花樓

食肆（指明期間及時段）：

  • 華豐燒臘 -- 中環域多利皇后街 5-8 號 地下 A， B 及 E 鋪
  • 翡翠拉麵小籠包 -- 屯門屯門市廣場一期 2 樓 2131 號鋪
  • 麥當勞 -- 粉嶺碧湖商場 UG 樓層 34B 號鋪
  • 牛涮鍋 -- 旺角新世紀廣場 4 樓 423 號鋪
  • 翠園 -- 旺角新世紀廣場 6 樓 603- 603A 號鋪
  • 太興 -- 屯門卓爾廣場地下 G1C 號鋪
  • 元気寿司高速線 -- 九龍灣德福廣場 1 期 G/F G54A1 號鋪
  • Da Filippo Trattoria -- 尖沙咀海港城港威商場 3 樓 3203-3204A 號鋪
  • 龍城冰室 -- 藍田匯景廣場 3 樓 3A-59 號鋪
  • 意樂餐廳 -- 屯門良景廣場 2 樓 L238 號 鋪
  • 牛一 -- 屯門屯門市廣場一期 1 樓 1246-1266 號鋪
  • 百里鮮美食 -- 香港仔石排灣道80號南景花園 F 及 G 地鋪
  • 荷里活冰室 -- 屯門兆禧苑商場地下 G04 號鋪
  • 十三少 -- 元朗又新街56號置富中心 地下 1-3 號鋪
  • 太興 -- 深水埗富昌邨南昌薈 1 樓 F108 號鋪
  • 椰仔冰室 -- 屯門屯門鄉事會路88號天 生樓地下 5A 及 6 號鋪
  • 德興美食坊 -- 屯門巴黎倫敦紐約戲院購物中心地下
  • 太平洋珈啡 -- 灣仔巴路士街29 號葡萄藤教會中心 2 期地下
  • 大家樂 -- 元朗朗日路 8 號形點 II L2 層 A217 號鋪

如市民在今年3月24日後取得核酸檢測或快速抗原測試的陽性檢測結果，則無須按公告的規定進行檢測。

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記者：黃穎津

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