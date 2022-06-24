【強制檢測】49處地點納入強檢公告　涉旺角新世紀廣場牛涮鍋、藍田龍城冰室等【附名單】

▲ 49處地點納入強檢公告。（陳靜儀攝）

本港第五波疫情持續，政府今晚（24日）公布將49處納入強制檢測公告，指明任何曾於以下指明期間及時段身處指明地點的人士，須於6月25日或26日之前完成檢測。詳情名單名檢測日期，可即看【下一頁】：

有關指明地點：

藍田德田邨德盛樓

長沙灣昇悅居 6 座

東涌映灣園悅濤軒 12 座

柴灣佳翠苑顯翠閣

將軍澳將軍澳中心將軍澳豪庭

柴灣峰華邨秀峰樓

粉嶺嘉福邨福安樓

筲箕灣耀東邨耀福樓

大埔太和邨居和樓

半山區般咸道 80 號禮賢閣 B 座

荃灣爵悅庭北爵軒

大埔富雅花園 4 座

屯門新屯門中心 2 座

將軍澳日出康城晉海 1A 座

葵涌葵涌邨芊葵樓

鰂魚涌英皇道1046號益昌大廈

上水御皇庭 2 座

筲箕灣寶文街 2 號海峰中心

鰂魚涌康怡花園 P1 座

葵涌月海灣 1 座

香港仔石排灣邨碧銀樓

鰂魚涌康山花園 6 座

屯門兆康苑兆偉閣

屯門澤豐花園澤民樓

元朗朗屏邨燕屏樓

銅鑼灣百德大廈 C 座

屯門美樂花園 8 座

將軍澳欣明苑欣蘭閣

葵涌浩景臺 1 座

長沙灣蘇屋邨蘭花樓

食肆（指明期間及時段）：

華豐燒臘 -- 中環域多利皇后街 5-8 號 地下 A， B 及 E 鋪

翡翠拉麵小籠包 -- 屯門屯門市廣場一期 2 樓 2131 號鋪

麥當勞 -- 粉嶺碧湖商場 UG 樓層 34B 號鋪

牛涮鍋 -- 旺角新世紀廣場 4 樓 423 號鋪

翠園 -- 旺角新世紀廣場 6 樓 603- 603A 號鋪

太興 -- 屯門卓爾廣場地下 G1C 號鋪

元気寿司高速線 -- 九龍灣德福廣場 1 期 G/F G54A1 號鋪

Da Filippo Trattoria -- 尖沙咀海港城港威商場 3 樓 3203-3204A 號鋪

龍城冰室 -- 藍田匯景廣場 3 樓 3A-59 號鋪

意樂餐廳 -- 屯門良景廣場 2 樓 L238 號 鋪

牛一 -- 屯門屯門市廣場一期 1 樓 1246-1266 號鋪

百里鮮美食 -- 香港仔石排灣道80號南景花園 F 及 G 地鋪

荷里活冰室 -- 屯門兆禧苑商場地下 G04 號鋪

十三少 -- 元朗又新街56號置富中心 地下 1-3 號鋪

太興 -- 深水埗富昌邨南昌薈 1 樓 F108 號鋪

椰仔冰室 -- 屯門屯門鄉事會路88號天 生樓地下 5A 及 6 號鋪

德興美食坊 -- 屯門巴黎倫敦紐約戲院購物中心地下

太平洋珈啡 -- 灣仔巴路士街29 號葡萄藤教會中心 2 期地下

大家樂 -- 元朗朗日路 8 號形點 II L2 層 A217 號鋪

如市民在今年3月24日後取得核酸檢測或快速抗原測試的陽性檢測結果，則無須按公告的規定進行檢測。

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記者：黃穎津