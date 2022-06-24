【多處停電】機電署指事發前電纜無異常超載或電壓過高　已要求中電檢查所有類似電纜橋

▲ 機電署指事發前電纜無異常超載或電壓過高，已要求中電檢查所有類似電纜橋。（資料圖片）

機電署表示，今日（24日）收到中電就6月21日電纜橋火警按政府要求提交的初步報告。

發言人指，今次事故涉及3組13.2萬伏特及9組1.1萬伏特的高壓電纜，情況十分罕見。機電署非常關注有關事件，並就初步報告知悉中電就事故的調查方向、復電過程、修復工作時間表以及同類型電纜橋的檢查工作。

根據報告，事發前電纜並沒有不正常的超載或電壓過高的情況，橋內的電纜亦沒有電纜接駁位，中電最近一次檢查電纜橋為去年11月，而事發前並沒有任何工程在進行中。中電正對電纜橋進行緊急外圍加固工程，以便安全進入橋內對事故的成因進行調查。機電署已責成中電盡快進行調查，並於事故後的2個星期內提交詳細報告及改善方案。

機電署於6月21日晚上收到電纜橋起火事故的報告後，已即時派員到現場進行評估和敦促中電進行有關復電及搶修工作。經重新調配涉及地區的電力供應後，中電於第二天早上約8時恢復所有受影響客戶的供電及在今日約凌晨三時完成修復其中一組13.2萬伏特的電纜。事故後，機電署即時要求中電為所有類似設計的電纜橋設施作特別檢查，以確保安全。中電已完成有關檢查，證實均處於正常的安全操作狀態，並已加強例行檢查。機電署亦對檢查工作進行抽查，沒有發現不正常的情況。

機電署會繼續進行調查及密切監察中電的修復工作，並會跟進電力公司採取改善措施，以防止同類事故再次發生。

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記者：黃穎津