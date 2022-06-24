【檢疫酒店】港府推3招防檢疫酒店房間炒賣　包括採用「實名制」

▲ 港府推3招防檢疫酒店房間炒賣，包括採「實名制」

政府今（24日）公布，即時實施3項措施，防止炒賣指定檢疫酒店房間，包括任何人士預訂酒店房間均採用「實名制」及即時繳付全數房間費用等，強調絕不容忍任何炒賣房間的行為；另增3間第八輪指定檢疫酒店計劃的酒店，增加房間供應。



港府表示近日發現市面上有炒賣指定檢疫酒店房間的情況，經與酒店業界商討，即時起實施下列措施，以防止炒賣酒店房間：

指定檢疫酒店須要求與其合作的旅遊代理，不得於未有客人預訂的情況下預留酒店房間，而旅遊代理向酒店訂房時，須即時向酒店提供客人的相關資料及繳付全數房間費用

酒店須確保任何人士預訂酒店房間均採用｢實名制｣及即時繳付全數房間費用。酒店同時亦應制訂一套合理和透明的退款政策

酒店須要求旅遊代理在發給客人的收據上列明各分項費用，並確保旅遊代理收取客人的酒店房間費用與政府網站所列明的費用一致

政府表示已向各指定檢疫酒店重申，政府絕不容忍任何炒賣房間的行為，強調會繼續密切監察有關情況，一旦發現違規行為，會採取適當行動。

另外，政府繼於6月16日公布第八輪指定檢疫酒店計劃的首批名單後，今日再公布多3間酒店的名單，包括位於荃灣的汀蘭居、灣仔的問月酒店和油尖旺區的香港太子酒店。這三間酒店經評估後可加入計劃，將由明日起陸續開始接受預訂，合共額外提供約900間房間。



第八輪指定檢疫酒店計劃由八月一日至十月三十一日推行。政府正繼續審批其他酒店的申請，待有關工作完成後將再作公布。



連同今日公布的酒店，第八輪指定檢疫酒店共有65間，提供約24,000間房間。

最新影片：

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：鄧凱文