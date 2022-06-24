【新冠肺炎】今日核酸檢測結果呈初步陽性　立法會議員嚴剛：可能是誤測

▲ 立法會議員嚴剛核酸檢測結果為初步陽性。（立法會網頁截圖）

據了解，立法會議員嚴剛今日核酸檢測結果呈初步陽性。嚴剛向本報記者表示，今日晚上在家中進行了兩次快速測試結果均是陰性，今天上午出的昨日核酸報告也是陰性，認為可能是誤測。他稱身體亦沒有不舒服，明天會再進行檢測。

早前紡織及製衣界議員陳祖恒，以及新界鄉議局主席劉業強已先後確診新冠肺炎。若嚴剛確診，將會是本月第3名染疫的立法會議員。

特首辦主任、候任政務司司長陳國基，以及過渡至下屆政府的政制及內地事務局局長曾國衞早前確診，據悉二人亦無不適。政府早前表示，相關官員會按照衞生署衞生防護中心的指引檢疫。七一在即，就當日慶典事宜，政府表示會密切留意情況，以作適當安排。

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記者：林曉君