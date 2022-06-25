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【慶回歸】國家主席習近平將出席慶回歸暨政府就職典禮　林鄭月娥及李家超表示衷心感謝

社會 10:34 2022/06/25

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國家主席習近平5月時在北京接見候任行政長官李家超（左）。（政府新聞處圖片)

新華社今早（25日）報道，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平，將出席慶祝香港回歸祖國25周年大會暨香港特別行政區第6屆政府就職典禮。

行政長林鄭月娥發新聞稿表示過去五年，香港特別行政區在習主席親切關懷和中央大力支持下，貫徹落實『一國兩制』方針。今年是香港回歸祖國25周年的重大日子，習主席出席慶祝香港回歸祖國25周年大會暨香港特別行政區第六屆政府就職典禮，充分彰顯中央對香港的重視和支持，謹代表香港特別行政區致以衷心感謝。

候任行政長官李家超表示熱烈歡迎和衷心感謝，他指香港回歸祖國以來，『一國兩制』成功實踐，是香港長期繁榮穩定的最佳制度保障。習主席出席慶祝回歸25周年大會暨第六屆特區政府就職典禮，正值香港從『由亂到治』邁向『由治及興』的關鍵時刻，意義重大。

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責任編輯：伍瑋瑋

 

 

七一回歸 一國兩制 習近平 林鄭月娥 行政 李家超

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