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【國際通關】馬時亨認為可考慮先與國際通關　否則經濟受損及人才流失

社會 11:55 2022/06/25

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馬時亨認為政府在取捨下認為應先與國際通關。（香港經濟日報圖片）

財經事務及庫務局前局長馬時亨今日（25日）出席商台節目時表示，本港受疫情影響已「封關」兩年多，影響經濟及人才來港意欲，取捨下認為應先與國際通關。

疫情及經濟發展方面，財經事務及庫務局前局長馬時亨指出，現時香港的問題是已閉關兩年多，內地要求一直都做不到，他指出做不到就要有取捨:

內地做不到，取捨是否向外？否則就『兩頭不到岸』，外邊又開不到，內地又開不到，我們自己做甚麼？

他表示整個經濟產生很大問題，包括香港人才流失嚴重，另外一個原因就是檢疫政策，所以一定要有措施保住香港國際金融中心地位，否則這數十年做的東西很快便受損。

馬時亨又指香港回歸25年，一國兩制成功落實，成就是來之不易，但仍然有範疇做得不好，例如房屋及貧窮問題，2019年反修例事件亦令社會撕裂。

他指出以往對政府曾有失望的時候，批評過去有議員拉布令立法會不能正常運作，但在完善選舉制度後，對未來香港發展樂觀及有信心。他又認為，新政府班子官員由不同人士參與，形容是五光十色，人選實幹，相信能在未來5年做出成績。

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責任編輯：伍瑋瑋

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