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【封區檢測】馬鞍山富寶花園一座共830檢疫　發現1宗陽性個案及1宗不確定個案【不斷更新】

社會 11:04 2022/06/25

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馬鞍山富寶花園封區檢測後，發現最少1宗確診個案。（資料圖片）

馬鞍山富寶花園第一座約830名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現1宗陽性檢測個案和1宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

就指明「受限區域」內發現的陽性檢測個案，政府已向這些陽性檢測個案人士和同住家人提供額外的食物包、尚待入院或隔離設施時的健康建議、消毒用品和口罩，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪350戶，當中54戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

另外，政府共檢查了約270名受檢人士的檢測報告，發現有7人未進行強制檢測，已向他們發出強制檢測令。

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責任編輯：陳梓蔚

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