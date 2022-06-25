【十八年後的終極告白2.0】結局揭鄧卓殷為譚俊彥私生女　龔嘉欣演哭別女兒戲：痛入心

▲ 劇集《十八年後的終極告白2.0》昨晚大結局。

TVB劇集《十八年後的終極告白2.0》昨晚（6月24日）播映大結局，劇情終極揭秘鄧卓殷既然是譚俊彥跟龔嘉欣的私生女，最終更慘死收場。

突然變阿媽的龔嘉欣，上演一幕超虐心的別哭女兒戲碼，更狂摑對手譚俊彥。雖然龔嘉欣獲讚演技了得，不過網民對結局不太滿意，認為有點兒牽強。

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昨晚的《十八年後的終極告白2.0》交代陳山聰飾演的Jason殺人無數，而Jason為逃避警方拘捕設法逃走，最後他於酒店變身Sophia後，於浴缸裡割脈自殺，下場悲涼。

另外譚俊彥飾演的Angus，為參加巴黎畫展，要脅沈越（龔嘉欣飾）於在一個月內畫多4幅畫作，為認禁錮其胞妹沈曉彤（鄧卓殷飾）。

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爆出18年前秘密

沈越知道此事後，即大感嬲怒問Angus：「你知唔知o靚妹係你邊個呀？」最後爆出隱瞞18年的秘密，原來18年前她認識Angus時，兩人發生過一夜情，沈越更懷孕誕下的私生女。

其後兩人趕往村屋，只見曉彤已經自行鬆綁，之後更匆忙走到露台，她見到沈越出現時，突然改口叫「阿媽」，最後更失足墮樓，送院後不治。

▲ 龔嘉欣演技大爆發。（影片截圖）

狂摑譚俊彥

沈越痛失女兒後，於病房門外失控狂摑Angus，Angus深感後悔。只見龔嘉欣再度演技大爆發，狂摑譚俊彥。

最後，Angus被判終身監禁。獄中他寫信給沈越，可惜一直未獲回覆，另外更遭「獄友」打斷右手廢畫功，不過最終因行為良好而放監。

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網民不滿結局

結局交代5年後沈越於山上畫畫，只見她已變成滿頭白髮的婆婆，Angus同樣滿頭白髮，他走到沈越身邊。沈越即說：「你出番嚟應該有好多嘢想做，點解仲要黐住我？」

Angus回答說：「想睇下你仲會唔會原諒我？」沈越即答：「都幾十歲人，有咩話原唔原諒。」似乎最後Angus獲得原諒。

▲ （影片截圖）

有網民對於結局不滿，認為安排Angus跟沈越一起有點牽強，若男女主角各自孤獨終老會更好。

不少網民更說便宜了Angus，有人建議龔嘉欣所演的沈越·應該為細佬和女兒報仇，將Angus推落山才夠爽呢。

▲ 老妝被批判太馬虎。（影片截圖）

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另外，龔嘉欣於IG分享拍攝花絮，只見她狂摑完譚俊彥後，情緒激動，要抱抱對手譚俊彥才可舒緩到。

當中嘉欣寫道：「辛苦好拍擋 受了我這麼多巴狠狠的耳光， 一場我很喜歡的戲 ，真的是痛入心。」嘉欣的演出更獲同劇演員留言讚好，同時不少網民留言撐嘉欣可憑此劇拎視后。