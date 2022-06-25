【醫護人手】劉家獻料首年可引入5至10名大灣區醫生　病人組織憂交流困難

▲ 劉家獻料「大灣區醫生交流計劃」首年可引入5至10名大灣區醫生。（資料圖片）

醫管局醫護流失急增，醫管局擬推「大灣區醫生交流計劃」，引入大灣區三甲醫院有經醫生來港。

醫管局總行政經理劉家獻出度電台節目時指，有關計劃屬「三贏」方案，對兩地醫護及本港市民均能得益。

他估計首批來港內地醫生約有5至10名，會先用1年時間觀察運作，再作檢視。

病人政策連線主席林志釉則憂慮，內地醫生來港一年，首數個月需要時間適應，加上本地醫療體系以英文為主，內地醫生來港難以主診，與病人交流亦有限制。他認為，醫療工作不容失誤，內地醫生來港後，當局亦需加派人手監督工作。

醫療衞生界立法會議員林哲玄則指相反意見，認為大灣區內不少醫護能說廣東話，溝通不成問題，更批評醫委會及特別註冊委員會「重英輕中」。

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責任編輯：陳梓蔚