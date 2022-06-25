【聶德權卸任】回顧公務員事務及抗疫工作　聶德權：公務員團隊全力配合下屆政府施政

▲ 聶德權在社交平台回歸公務員參與抗疫等工作。（聶德權FB圖片）

公務員事務局局長聶德權將會離開服務了逾30年的政府，他今日（25日）在個人社交平台回顧過去兩年多的疫情工作及公務員事務局工作，他表示香港特區政府的公務員，其身分不單是香港特區政府公務員，亦是國家的公務人員，投入抗疫工作，深信所有公務員同事，會一如以往，全力配合下一任行政長官和特區政府施政。

聶德權指香港特區政府的公務員，其身分不單是香港特區政府公務員，亦是國家的公務人員，而其中品行操守是選拔適當人才時其中一個非常重要的考慮。

現時，所有不理會或拒絕簽妥和交回聲明擁護《基本法》、效忠香港特區、盡忠職守和對香港特區政府負責的129名公務員已全部離開政府。對於個別涉嫌違法或違紀的公務員，亦必定根據公務員紀律機制嚴肅處理。

155名公務員被免職

至於早前涉嫌參與反修例非法活動而被捕的公務員有89名，當中54名已離開政府；8名人員在接受部門調查後已被訓誡或警告，14名人員的個案仍在不同階段的處理中，其餘13名人員經部門調查後未有足夠證據顯示紀律問題。

在過去五個財政年度，共有155人因干犯嚴重不當行為或被裁定干犯刑事罪行須接受正式紀律行動和懲處而被免職。在過去一個財政年度，公務員被免職的個案有51宗，已佔過去五年總數的三分一。此外，過去三個財政年度，共有59名試用人員被終止聘用／拒絕批准通過試用關限；其中45個個案，是在過去兩個財政年度內發生的。

公務員抗疫工作

他亦提到過去兩年，特區政府因應疫情的發展實施了不少有效的措施以對抗疫情。公務員團隊亦以身作則，牽頭推動及落實多項措施，包括政政府大樓和辦公處所率先落實適用於政府僱員的「疫苗通行證」及推動使用「安心出行」。

他表示在抗擊第五波疫情期間，各級公務員同事積極付出，充分展現公務員團隊擔當和服務精神，深信所有公務員同事，會一如以往，全力配合下一任行政長官和特區政府施政，帶領香港邁進由治及興的新階段。

公務員事務承擔大量工作

他最後亦感謝公務員事務局的同事們，過去兩年除了處理公務員事務，更承擔了大量額外工作，包括社區普及檢測及新冠疫苗接種計劃等，形容同事勇於擔當、靈活變通、充滿熱誠和投入的「幹成事」精神。

聶德權於1986年8月加入香港政府政務職系，曾在多個決策局及部門工作，包括前政務總署、前副布政司辦公室、前工商科、前財政科、前公務員事務科、前貿易署、行政長官辦公室、前衞生及福利局、香港特別行政區政府駐北京辦事處及前衞生福利及食物局。

他於2009年8月出任社會福利署署長，2013年6月出任政務司司長私人辦公室專員（特別職務），2014年2月出任政府新聞處處長，2016年7月出任食物及衞生局常任秘書長（衞生）。由2017年7月1日至2020年4月21日擔任政制及內地事務局局長，2020年4月22日出仼第五屆香港特別行政區政府公務員事務局局長。

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責任編輯：伍瑋瑋