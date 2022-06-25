【新班子】梁愛詩盼新班子先民生後政改　料染疫官員可後補宣誓

▲ 前律政司司長、基本法委員會前副主任梁愛詩。（資料圖片）

新班子即將上場，前律政司司長、基本法委員會前副主任梁愛詩出席電台節目時指，本港剛由亂到治，希望新政府先處理民生問題，無需急於推動政改。

梁愛詩指出，過去本港法律未健全，未來要建立處理國安問題的機構。她又指，如有人因國安法和政制變動而移民，屬不了解情況；她認為民主是要讓人民過得幸福，而非只是一人一票選舉。

她又表示，香港由亂到治不久，希望新政府上場後能先團結社會，修補分裂，透過解決住屋、貧窮、青年問題，讓市民過得幸福，此後才進行政改。

被問及有候任問責官員確診，會否影響七一宣誓安排？梁愛詩指，外界無須擔心，因為法例只要求官員盡快宣誓，而非即日宣誓。她補充，如官員因染疫而缺席七一宣誓，不會被視作故意拒絕或忽略宣誓，只需康復後盡快補回便可。

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責任編輯：陳梓蔚