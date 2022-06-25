【食用安全】師傅入屋維修遭噴漂白水發嬲 化學專家：漂水水霧化或致肺部永久纖維化

漂白水切勿亂噴！一名港女近日在網上發文，稱有師傅上門維修，自己在對方入屋時，即向其身上噴漂白水消毒，對方發嬲，她不明師傅生氣原因，反斥師傅無禮貌，引起網民熱議。

該名女子在facebook群組「家居維修交流平台」發帖，稱有師傅上門維修，遂向對方身上噴灑漂白水消毒，此舉引起對方不滿，令她大惑不解師傅生氣原因，又批評師傅無禮貌，並發文詢問網民背後原因，

想問吓，師傅入屋做嘢，噴漂白水喺師傅身上，點解師傅會嬲？而家啲師傅真係冇禮貌！

影片推介：

帖文引起網民熱議，大批網民反斥事主無禮在先；有網民稱，該女子向師傅噴灑漂白水，不但會令其衣物變色，更可能令對方出現皮膚敏感，甚至影響其眼睛、鼻腔、食道、肺部等，認為她既然擔心師傅會傳播病菌，就不要請對方上門維修。

群組內更有維修師傅表示，許多客人表面著重乾淨衛生，要求師傅入屋脫鞋，但師傅到廚房工作時，卻發現「成個地下癡立立」，雪櫃內「倒瀉嘢又唔抹」但就入屋要求人地除鞋噴消毒，「我想講你個廚房地下污糟過我對鞋。」

化學博士K Kwong曾多次在其facebook強調，霧化式消毒劑的危險性，呼籲如非必要，切勿使用所謂噴霧或霧化式消毒劑。

有啲所謂「無毒」的噴霧、霧化式消毒劑（含氯消毒劑），會吸入肺，唔只殺菌，自己都殺。

他續稱，若然是酒精霧化，少量吸入不怕，因酒精會揮發，只需留意有著火危機。若把漂白水、滴露等消毒劑霧化，「吸入肺永遠唔走」，甚至有機會令肺部永久纖維化。

K Kwong引述內地一宗案例指，解釋噴霧吸進肺部會造成的影響。他指曾有人於密封環境中，使用防水噴霧噴大量衣服鞋物，噴霧被吸入肺部後，最終導致纖維化。

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責任編輯：羅嘉欣