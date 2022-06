【聲夢傳奇2】任暟晴獲導師Gin Lee拍片教唱功　Chantel驚嘆13歲師妹Sabrina歌藝了得

▲ 任暟晴和趙紫諾成為大熱人選。

TVB選秀節目《聲夢傳奇2》逢周六晚播出,23位《聲夢2》學員於首集初次獻聲,當中16歲任暟晴人靚聲甜被網民封為「黑馬」,於今晚播映的一集裡,Jasmine獲導師李幸倪隔空拍片教唱《玉蝴蝶》,Jasmine的表現令觀眾期待。

另外年僅13歲的趙紫諾(Sabrina)大騷唱功,連師姐姚焯菲不禁驚嘆:「我估唔到十三歲會唱到咁樣。」,似乎任暟晴跟趙紫諾可極鬥一番。

今晚播出的第三集《聲夢傳奇2》,六位導師Gin Lee(李幸倪)、JW(王灝兒)、泳兒(Vincy)、布志綸(Alan)、林二汶(Eman)及林奕匡(Phil)將分別派出一名學員獻唱。

分別為Jasmine《玉蝴蝶》、Pamela《愛的根源》、Crystal《I Wish》、Angel《發熱發亮》、金仔《早班火車》、Sabrina《說散就散》。

▲ 《聲夢》畢業生都有現身支持首輪淘汰賽。

16歲的Jasmine首集獻唱《一加一》之後,深得網民喜愛,她經Johnny Yim教路升Key後,其穩定聲線與感染力,被網民睇過一線,加上樣子酷似游嘉欣和Chantel,迅間成為焦點。

今集她以一襲型格黑色長裙上陣大晒長腿,相當搶鏡。雖然Jasmine 3歲開始學唱歌劇被不少人看高一線,但有「進擊的導師」之稱的Gin Lee卻並不認同:「佢未撇甩13年嘅古典唱法。」

Gin Lee又訴苦指Jasmine忙於應付考試,無暇與其分享唱《玉蝴蝶》心得;為了Jasmine,Gin Lee竟趁有晚失眠,於半夜兩點多自拍短片及錄製語音作教材,讓Jasmine有空時跟著練習,十分貼心。

短片所見,滿頭大汗的Gin Lee示範唱好《玉蝴蝶》時極度用心、七情上面,加上聲線極具感染力,欣賞指數爆錶。

▲ 憑靚聲震撼無數網民嘅另一熱門Sabrina

另一黑馬人選13歲Sabrina繼續大晒唱功,不但導師Phil相當滿意,就連師姐姚焯菲(Chantel)亦聽得極之陶醉,連環大晒「驚嘆表情包」之餘,還讚不絕口謂:「我起晒雞皮,我估唔到十三歲會唱到咁樣。I Know You Are Very Shy, But Then You Are Whole New Person On This Stage. So Congratulations! I Love That.」

至於今集沒有出場的女團XiX,六位成員在第二集獻唱的《Candy Ball》登上Youtube熱門榜,最高排名一度殺上第三名,目前點擊率更已逾14.7萬。不少網民留言大讚XiX「進步很多」,又指XiX演繹的版本「小清新」與「甜味」兼備!