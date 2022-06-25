【聲夢傳奇2】任暟晴獲導師Gin Lee拍片教唱功　Chantel驚嘆13歲師妹Sabrina歌藝了得

▲ 任暟晴和趙紫諾成為大熱人選。

TVB選秀節目《聲夢傳奇2》逢周六晚播出，23位《聲夢2》學員於首集初次獻聲，當中16歲任暟晴人靚聲甜被網民封為「黑馬」，於今晚播映的一集裡，Jasmine獲導師李幸倪隔空拍片教唱《玉蝴蝶》，Jasmine的表現令觀眾期待。

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另外年僅13歲的趙紫諾（Sabrina）大騷唱功，連師姐姚焯菲不禁驚嘆：「我估唔到十三歲會唱到咁樣。」，似乎任暟晴跟趙紫諾可極鬥一番。

今晚播出的第三集《聲夢傳奇2》，六位導師Gin Lee（李幸倪）、JW（王灝兒）、泳兒（Vincy）、布志綸（Alan）、林二汶（Eman）及林奕匡（Phil）將分別派出一名學員獻唱。

分別為Jasmine《玉蝴蝶》、Pamela《愛的根源》、Crystal《I Wish》、Angel《發熱發亮》、金仔《早班火車》、Sabrina《說散就散》。

▲ 《聲夢》畢業生都有現身支持首輪淘汰賽。

16歲的Jasmine首集獻唱《一加一》之後，深得網民喜愛，她經Johnny Yim教路升Key後，其穩定聲線與感染力，被網民睇過一線，加上樣子酷似游嘉欣和Chantel，迅間成為焦點。

今集她以一襲型格黑色長裙上陣大晒長腿，相當搶鏡。雖然Jasmine 3歲開始學唱歌劇被不少人看高一線，但有「進擊的導師」之稱的Gin Lee卻並不認同：「佢未撇甩13年嘅古典唱法。」

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Gin Lee又訴苦指Jasmine忙於應付考試，無暇與其分享唱《玉蝴蝶》心得；為了Jasmine，Gin Lee竟趁有晚失眠，於半夜兩點多自拍短片及錄製語音作教材，讓Jasmine有空時跟著練習，十分貼心。

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短片所見，滿頭大汗的Gin Lee示範唱好《玉蝴蝶》時極度用心、七情上面，加上聲線極具感染力，欣賞指數爆錶。

▲ 憑靚聲震撼無數網民嘅另一熱門Sabrina

另一黑馬人選13歲Sabrina繼續大晒唱功，不但導師Phil相當滿意，就連師姐姚焯菲（Chantel）亦聽得極之陶醉，連環大晒「驚嘆表情包」之餘，還讚不絕口謂：「我起晒雞皮，我估唔到十三歲會唱到咁樣。I Know You Are Very Shy, But Then You Are Whole New Person On This Stage. So Congratulations! I Love That.」

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至於今集沒有出場的女團XiX，六位成員在第二集獻唱的《Candy Ball》登上Youtube熱門榜，最高排名一度殺上第三名，目前點擊率更已逾14.7萬。不少網民留言大讚XiX「進步很多」，又指XiX演繹的版本「小清新」與「甜味」兼備！