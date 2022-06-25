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【亂擠暗瘡】22歲女擠破眉毛暗瘡　翌日睜不開眼臉部嚴重腫脹

健康 14:06 2022/06/25

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22歲女擠破眉毛痘痘，翌日睜不開眼臉部嚴重腫脹。

不少人都有擠暗瘡、粉刺的習慣，但如果傷口受到感染，後果不堪設想。內地一名22歲女子因眉毛附近長了一顆痘痘，於是自己動手擠破，未料隔天醒來竟睜不開眼，整張臉嚴重腫脹，求醫後發現臉部感染，需要接抗生珉治療。

根據內地媒體報道，山東青島一名22歲韓姓女子，因眉毛旁邊長了一顆小痘痘，於是動手擠破，結果翌日醒來睜不開眼，臉部嚴重腫脹，雙眼皮變成單眼皮，嚇得她連忙求醫檢查。

經檢查後，醫生指出韓女臉部皮膚感染，需要注射抗生素治療7天，並塗抹藥膏才能消腫。醫生又叮囑她，千萬不要亂擠痘痘。

韓女接受媒體訪問時笑言，平時媽媽經常和她出門逛街，沒想到臉部腫起來後，竟遭到媽媽「嫌棄」，就算與她出門，都讓她戴上厚厚的帽子。

【同場加映】暗瘡常見成因、減少暗瘡形成的方法：

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最新影片：

危險三角區暗瘡切勿亂擠

亂擠暗瘡可大可小，過去曾有媒體報道，內地一名19歲少女，擠掉鼻樑上的暗瘡後，竟右眼紅腫劇痛並發高燒，求醫證實顱內嚴重感染險亡。

醫生解釋，少女長暗瘡位置，正是長在面部「危險三角區」上，「危險三角區」即面部以嘴唇畫一條直線，以鼻根部為一個點，連接起來的區域就是危險三角區。

這裡的血管豐富但沒有靜脈瓣，如這個部位發生感染後，若隨意搔抓、擠壓、挑破、熱敷等都可導致炎症迅速擴散，可使膿液和靜脈內含細菌的栓子進入顱內海綿竇，引起顱內海綿竇血栓性靜脈炎。

醫生提醒，生暗瘡後應保持面部清潔待其自然痊愈，若暗瘡嚴重，應到醫院皮膚科求醫。

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責任編輯：羅嘉欣

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