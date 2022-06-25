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【交易騙案】5女子Carousell賣Chanel手袋遭騙　即睇犯案手法及如何預防

社會 14:14 2022/06/25

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（資料圖片）

警方今日（25日）在其防止網絡詐騙的Facebook專頁「守網者」上指，在過去一星期，接獲5名23至34歲女子報案，她們分別在3至6月，透過二手買賣平台Carousell和Facebook售賣Chanel手袋。

其中4名賣家與騙徒在港鐵站交收，對方訛稱已傳入支票或轉帳，賣家見銀行戶口的帳面結餘有所進帳，便不虞有詐，將手袋奉上；另一賣家則在收到騙徒傳送的入數紙影像後，按指示將手袋速遞至馬來西亞。

5人其後發現彈票或取消過戶，才驚覺受騙，合共損失近20萬元。

警方提醒市民，賣家應盡量避免接受支票付款。如以轉賬方式收款，應留意「可用餘額」有否增加，切勿單憑入數紙或戶口結餘有增加等視為成功轉帳。

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責任編輯：陳梓蔚

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