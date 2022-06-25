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【最新疫情】新增1,794宗確診個案　本地感染1,680宗

社會 16:33 2022/06/25

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本地感染陽性個案達1680宗。（陳永康攝）

本港疫情回升，確診宗數持續破千。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞下午（25日）出席疫情記者會，交代本港疫情最新情況。

本港今日（25日）新增1,794宗確診個案，本地感染1,680宗，有6間院舍錄得確診個案。至於屯門海港酒家群組再多3人確診，累計群組有36人。

醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞指出，沙田威爾斯親王醫院腫瘤科男女混合病房有一名男病人呈陽性，在6月19日入院，院方追蹤後發現3名病人及2名護士確診，正調查6宗個案的關連。有關病房已停收新症，並且徹底清潔。

至於有關感染源頭，醫管局仍在追蹤了解。

另外港島西醫院聯網西營盤賽馬會診所發現有冷櫃出現失靈異常，有關冷櫃是儲存復必泰疫苗，經檢查後仍然可以安全使用。

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責任編輯：TOPick港聞組

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