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【確診群組】再多6間院舍出現個案　沙田威爾斯醫院有病房爆疫

社會 16:39 2022/06/25

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（資料圖片）

本港疫情回升，確診宗數持續破千。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今午（25日）出席疫情記者會，交代本港疫情最新情況。

元朗公立中學校友會鄧英業小學呈報3宗個案，該校需要暫時停止面授課堂。

在院舍方面，今日有6間院舍有院友需接受檢疫或撤離，其中2間老人院舍和3間殘疾人士院舍為新增呈報，1間為昨日曾呈報的富泰護理安老院。

張竹君指，富泰護理安老院至今有12人染疫，其中2名工作人員，曾到屯門海港酒家用膳，懷疑與此群組有關。

張竹君交代屯門海港酒家調查進度指，今日再多3宗個案，至今累計36名食客和4名緊密接觸者確診。其中2名為富泰護理安老院員工。張竹君海港酒家群組至今源頭未明，會繼續追查。

醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞指出，沙田威爾斯親王醫院臨床腫瘤科男女混合病房有一名男病人確診，他在6月19日入院，院方追蹤後發現3名同房病人及2名護士確診，正調查6宗個案的關連。有關病房已停收新症，並且徹底清潔。

至於有關感染源頭，醫管局仍在追蹤了解。

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責任編輯：TOPick港聞組

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