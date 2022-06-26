【議員確診】嚴剛核酸覆檢結果呈陽性　惟快測續呈陰性

▲ 立法會議員嚴剛。（嚴剛facebook圖片）

據悉，立法會議員嚴剛最新核酸測試結果呈陽性，不過快速測試則持續呈陰性。

嚴剛上周五（24日）核酸測試結果呈陽性，惟數次快速測試結果皆呈陰性，身體亦無不適，令其懷疑核酸結果或誤測。他昨日再遞交樣本進行核酸測試，以作進一步核實。嚴剛今回覆TOPick查詢時稱，核酸結果續為陽性，但快測都正常，相信很快康復。

立法會秘書處昨通報個案時表示，嚴剛過去一星期沒有到過中信大廈立法會辦公室，最近一次返回立法會綜合大樓為上星期三，曾在會議廳逗留。秘書處評估感染風險後，已安排消毒綜合大樓有關地點及公眾地方。

七一慶典在即，根據民政局早前發給嘉賓的防疫指引，自23日起至7月1日，如嘉賓或其家人、司機測試結果呈陽性或出現病徵，不得參與活動。換言之，嚴剛將無緣七一慶典。

本月內，已有3位立法會議員先後確診，除了嚴剛，早前確診並以康復的，還有紡織及製衣界議員陳祖恒，以及新界鄉議局主席劉業強。

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記者：林曉君