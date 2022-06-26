  • 33°C
香港時間 : 2022626日 (週日) 14:20
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【議員確診】嚴剛核酸覆檢結果呈陽性　惟快測續呈陰性

政治 14:02 2022/06/26

分享：

分享：

熱門 DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位

立法會議員嚴剛。（嚴剛facebook圖片）

據悉，立法會議員嚴剛最新核酸測試結果呈陽性，不過快速測試則持續呈陰性。

嚴剛上周五（24日）核酸測試結果呈陽性，惟數次快速測試結果皆呈陰性，身體亦無不適，令其懷疑核酸結果或誤測。他昨日再遞交樣本進行核酸測試，以作進一步核實。嚴剛今回覆TOPick查詢時稱，核酸結果續為陽性，但快測都正常，相信很快康復。

立法會秘書處昨通報個案時表示，嚴剛過去一星期沒有到過中信大廈立法會辦公室，最近一次返回立法會綜合大樓為上星期三，曾在會議廳逗留。秘書處評估感染風險後，已安排消毒綜合大樓有關地點及公眾地方。

七一慶典在即，根據民政局早前發給嘉賓的防疫指引，自23日起至7月1日，如嘉賓或其家人、司機測試結果呈陽性或出現病徵，不得參與活動。換言之，嚴剛將無緣七一慶典。

本月內，已有3位立法會議員先後確診，除了嚴剛，早前確診並以康復的，還有紡織及製衣界議員陳祖恒，以及新界鄉議局主席劉業強。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。
立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：林曉君

相關文章

【高官確診】陳國基及曾國衞確診新冠肺炎　發展局常秘劉俊傑同確診
21:17 2022/06/23
【高官確診】陳國基及曾國衞確診新冠肺炎　發展局常秘劉俊傑同確診
【高官確診】據悉陳國基已沒病徵、曾國衞無不適　林鄭及李家超檢測為陰性
16:18 2022/06/24
【高官確診】據悉陳國基已沒病徵、曾國衞無不適　林鄭及李家超檢測為陰性
【新冠肺炎】今日核酸檢測結果呈初步陽性　立法會議員嚴剛：可能是誤測
23:18 2022/06/24
【新冠肺炎】今日核酸檢測結果呈初步陽性　立法會議員嚴剛：可能是誤測

你可能感興趣

【高官確診】陳國基及曾國衞確診新冠肺炎　發展局常秘劉俊傑同確診
21:17 2022/06/23
【高官確診】陳國基及曾國衞確診新冠肺炎　發展局常秘劉俊傑同確診
【高官確診】據悉陳國基已沒病徵、曾國衞無不適　林鄭及李家超檢測為陰性
16:18 2022/06/24
【高官確診】據悉陳國基已沒病徵、曾國衞無不適　林鄭及李家超檢測為陰性
【新冠肺炎】今日核酸檢測結果呈初步陽性　立法會議員嚴剛：可能是誤測
23:18 2022/06/24
【新冠肺炎】今日核酸檢測結果呈初步陽性　立法會議員嚴剛：可能是誤測
七一回歸 防疫措施 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 立法會 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【交易騙案】5女子Carousell賣Chanel手袋遭騙　即睇犯案手法及如何預防
14:14 2022/06/25
【交易騙案】5女子Carousell賣Chanel手袋遭騙　即睇犯案手法及如何預防
【曱甴出沒】飼主驚見小強騎金魚游水感崩潰　專家教輕鬆殺滅家居蟑螂方法
12:38 2022/06/24
【曱甴出沒】飼主驚見小強騎金魚游水感崩潰　專家教輕鬆殺滅家居蟑螂方法
【親子鑑定】自覺聰明漂亮嫌父母窮又醜 女大生要求驗DNA結局令人尷尬
15:57 2022/06/25
【親子鑑定】自覺聰明漂亮嫌父母窮又醜 女大生要求驗DNA結局令人尷尬