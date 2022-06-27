【本地遊】西貢隱世小島黃茅洲　超清玻璃海浮潛賞魚群

▲ 乘船遊西貢的黃茅洲，彷彿尋找世外桃源之旅，更可體驗像泰國跳島的旅遊感。

連日放晴，終於感受到炎夏的到來，難得好天氣，當然要去玩水消暑一番。淺水灣、石澳大清等沙灘了無新意，不如乘船出海去尋找世外桃源，西貢的黃茅洲就是一個好選擇，更可體驗像泰國跳島的旅遊感。



疫情下人人插翼難飛，被困香港之中，幾乎各地窿窿罅罅都去過玩過。西貢更是每逢假日都人滿為患，碼頭的人潮熱鬧如旺角，熱門景點如橋咀島、三星灣近乎淪陷。只想找一個稍為寧靜及鮮為人知的地方玩玩，也是一大難題。

絕美無人海島風光

要數本地遊人氣熱點，去年有清水灣半島東面的綠蛋島崛起，今年則輪到同在西貢的黃茅洲。小島位於西貢東郊野公園對開，在米粉咀對開海域，塔門以北。要前往這個隱世秘境，當然要付出代價，因沒有公共交通工具，需要包船才能到達，上船地點在黃石碼頭，在西貢只可以乘坐巴士或的士前往，車程約半小時，假日真的要預早一點才能上車。

▲ 黃茅洲水域清如玻璃，加上小艇及礁石，真有置身泰國的幻覺。（張頌婷攝）

雖然黃茅洲暫時還算隱世，但現在市面已見有浮潛體驗團提供，甚至有YouTuber拍片介紹，相信將會愈來愈多人認識。記者到訪當日是星期日清早，已有不少人率先登岸，人多程度尚可接受。由黃石碼頭乘坐快艇，大約15分鐘就可到達。



乘船前往小島的途上，已讓人聯想起疫情前在東南亞跳島遊的感覺。一看到透明如玻璃的水質更是驚訝，難怪也有人稱之為港版馬爾代夫了，碧綠蔚藍的淺灘及礁石，甚有沖繩海岸的影子，當天難得萬里無雲，很難想像自己置身於香港。

▲ 島上只有一個小沙灘，想霸靚位就要早點出發。（張頌婷攝）

浮潛與熱帶魚同游



黃茅洲這個無人荒島，面積細小，但卻有個登船的碼頭，以及一條通往山頂燈塔的階梯。島上滿布植物及岩石，只有一個小小的沙灘，廁所、更衣室及沖身設施一切欠奉。因此登島前一定要帶齊裝備及糧水，因沙灘無遮無掩，遮蔭的天幕及帳蓬不可少；亦謹記在西貢要先更衣，亦要穿着防滑鞋，因為岸邊貝殼礁石多，赤腳絕不明智。



同行朋友稱早上水質最為清澈，絕對要把握最佳時機進行下水禮。可經小沙灘或碼頭的石級跳入海中，當天甚多海草漂浮，經過海草帶後立即豁然開朗，能見度極高的水底下，竟有成群魚兒暢泳，可見到大大條雞泡魚，還有俗稱牙煙屎的孟加拉豆娘魚出沒，而且有手掌般大，更不怕人會游到你面前。記者還幸運見到一條色彩斑斕的龍船魚，還有蟹、水母等生物，物種不算豐富，但也為數不少，壯觀可媲美泰國。

▲ 小魚群極多而且不怕人，水底風景美得仿如水族館。（張頌婷攝）

宏偉峭壁打卡



清到見底的海水，感覺特別冰涼清爽。在潮退時浮潛，不用游到很出已能看到魚，跟魚兒的距離更加近，可以來個親密接觸。落水要留意當天的風向及水流，亦要做足安全措施，島上沒有救生員，安全要自理。水底以大石及硬珊瑚為主，石頭上不時見到巨型海膽，浮潛時除了要小心被刺到，也謹記不要站立在珊瑚上傷及它們，同時眼看手勿動，不要帶走及捕捉任何海底生物。



島上的另一邊則是礁石群，懸崖峭壁又是截然不同的美景，有天涯海角feel，但岩石嶙峋濕滑，走在上面要加倍小心。岩石中有個被稱為貴妃池的打卡位，猶如天然的海邊風呂，浸在池中影相極為呃like。但這一邊的風浪比海灘大，而且石岸也較危險，走在岸邊或下水亦要注意安全。

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最高點賞360度美景



最後當然要登上島上的最高點，只有約19米高，沿樓梯即可到達。標誌上118的白色燈塔，加上藍天白雲作背景，極為IG-able，燈塔中門大開，有一條筆直的梯子直達塔頂，但份屬私人地方，不建議內進，身在燈塔之下，同樣可以飽覽360度全景。這兒也有一座標高柱，跟西貢名山蚺蛇尖遙遙相對，背山面海，是打卡的好地方。



黃茅洲沒有任何設施，電話網絡亦收不到，出發前一定要與船家溝通好，定下回程時間，並且自己垃圾自己帶走，別留下任何垃圾污染小島。黃石碼頭回西貢的巴士班次亦不多，在下午4至5時都是遊人離開的時間，要有心理準備排隊等車。雖然來回不算方便，但欣賞到美不勝收的小島風光，也是相當值得。

記者：張頌婷