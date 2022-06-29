【韓國開關】記者當地直擊全亞洲最大　韓國首個樂高樂園登場【內附連結】

▲ 韓國邊境即將全面開放，由7月1日起毋須旅遊簽證，只需於網上申請K-ETA即可，快快plan下去韓國首個樂高樂園玩下啦。

千呼萬喚，韓國終於重新開放邊境，讓旅客免簽證進入當地旅行。難得放寬當然要第一時間到訪最新景點，剛於5月才開幕的韓國樂高樂園（LEGOLAND Korea），為亞洲最大型的樂高樂園，絕對是暑假親子遊的首選。



韓國邊境即將全面開放，由7月1日起毋須旅遊簽證，只需於網上申請K-ETA即可。即使回港後仍要隔離7日，相信不少人對遊韓渴望已大大提高，身邊亦有朋友按捺不住，買定機票準備出遊。

▲ 韓國樂高樂園剛於5月5日當地兒童節正式開業，附設的酒店則於7月營運。（張頌婷攝）

韓國首個樂高樂園



韓國在疫情期間也有很多大大小小的全新景點落成，當中包括在5月5日開幕的韓國樂高樂園。這個全球第十個、號稱全亞洲最大的樂高主題樂園，佔地超過30萬平方呎，位於距離首爾約90分鐘車程的春川中島，是全球唯一一個建於島上的樂園。開幕當日吸引過萬人來朝聖，可見當地人也相當期待。



樂園附設樂高樂園酒店（LEGOLAND Hotel），正正位於入口旁邊，住客一出門就能直接進入樂園。酒店提供154間家庭客房，跟其他分店一樣，設有王國、海盜、Friends及NINJAGO ​​4個主題布置，分一般客房及面積稍大的套房，可容納5至6人，定於7月1日正式開幕。

▲ 用上67萬件積木砌成的科學家，超過兩米高相當壯觀。（張頌婷攝）

7大區共40項玩意



整個樂高樂園共分成7區，包括積木大街、迷你樂園、樂高城市、樂高旋風忍者世界、樂高城堡、海盜海岸及積木樂園，共有40個機動遊戲及玩意。全世界的樂高樂園遊樂玩意大同小異，不少機動遊戲也熟口熟面，例如飛龍過山車、駕駛學院及消防學堂等都是每個樂園必有的設施。玩意針對2至12歲的兒童，不會太過刺激，小朋友也必會盡興。





疫情下走進樂園，訪客多是當地人為主，雖然遊人們戴着口罩，但也掩蓋不了久違的旅遊歡樂氣氛。樂園四處滿布以積木砌成的模型打卡位，部分更有聲效播放。值得留意是每區都有一個乘坐輪椅的樂高人仔，象徵傷健共融，殘疾人士的陪同者可免費入場。



積木大街除了有紀念品店THE BIG SHOP外，必玩亞洲首度登場、全球只有兩個樂園有的LEGO Factory Adventure Ride。安坐在車上穿越模擬樂高工場，觀賞一粒積木的製作過程，甚至化身成為樂高人仔，是大小樂高迷不能錯過的玩意。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

人氣系列呈現眼前



樂高城市是最大園區，將最受歡迎的玩具系列變成巨型實物。有多達12個遊樂設施、3間餐廳及兩間商店。必看每日有兩套不同主題的4D立體電影，亦可走進「警局」內瘋狂砌樂高，小朋友肯定會樂在其中。



海盜海岸設有兩大刺激玩意，會同時360度自轉及上下擺動的海盜船，天旋地轉玩到頭暈；Splash Battle的玩家坐在船上，用水槍跟岸上的朋友對戰，絕對會玩到濕身。每個區都有適合年齡較小的幼兒玩意，或可到專門為他們而設的積木樂園，玩玩旋轉木馬、觀景塔、得寶火車及滑梯等較輕鬆的遊戲。

極細緻迷你景點



全球的迷你樂園，每個設計均以當地地標及著名景點為靈感。韓國的迷你樂園設於室外，佔地極廣，可看到縮小版的首爾、汝矣島、釜山、海雲台、江原道、濟洲島以及3個最著名的寺廟。模型由馬來西亞的積木專家用超過800萬粒積木，花了年半時間製作而成。

▲ 每個樂高樂園也有的飛龍過山車（The Dragon），時速可達60公里。（張頌婷攝）

觀賞迷你樂園如一次瞬間看韓國，包括很有代表性的傳統韓屋及高聳入雲的商業大廈，亦有旅遊景點如首爾塔、明洞大街、濟洲火山島和熔岩洞、慶州東宮及雁鴨池等。部分模型有隱藏互動玩法，如平昌Alpensia滑雪台可以用雙腳去控制滑雪選手、海雲台的海面可以雙人賽艇等，充滿互動性。

官網預約進場



樂園共有11間餐廳及快餐店分布在每個主題區，Bricktopia Diner為親子自助餐，每位25,000韓元（約152港元），供應大路的意粉、薄餅及泡菜。每區亦有自家商店，可惜甚少韓國獨家精品，只有棒球帽、咖啡杯、毛巾及小量樂園限定的套裝等，設計不算太吸引。



疫情下樂園限制入場人數，必須先於官網預訂門票，設有英文指示，購票過程亦方便簡易。採訪當日為平日也有人潮，遊戲需排隊30分鐘以上，絕不建議於假日及周末前來。入場前亦可以先下載手機應用程式，查看排隊所需時間，把握寶貴的遊玩時間。



韓國樂高樂園度假村

地址： 128 Hajungdo-gil, Chuncheon-si, Gangwon-do, Korea

開放時間：10am - 6pm

票價：成人50,000韓元（約304港元）起，小童40,000韓元（約243港元）起

前往方法： 從首爾龍山站乘坐高速列車「ITX青春」到春川站，在1號出口每45分鐘設有穿梭巴士直達

網址：www.legoland.kr

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

韓國入境及檢測方法



由2022年7月1日起，韓國將恢復香港特區護照及BNO護照持有人的免簽證入境待遇。由2022年6月29日晚上11時起開放申請韓國電子旅行許可（K-ETA），於登機前至少72小時前登記個人及旅遊相關資訊，有效期間為兩年，出入次數不限，並可免填寫入境表格，費用為10,000韓元（約61港元）。



入境韓國不需要進行隔離，出發前於檢疫情報預先登記系統（Q-CODE）上登記接種記錄及上載證明便可，即使沒有接種新冠疫苗亦不用隔離。入境需於出發日前48小時內接受PCR核酸檢測，並提供陰性證明方可登機。入境後需於3日內於仁川機場或指定診所接受PCR核酸檢測，出發前可於Safe2go預約，費用為80,000韓元（約487港元）。

K-ETA官方網站：www.k-eta.go.kr

登記Q-CODE：cov19ent.kdca.go.kr

Safe2go預約：safe2gopass.com

大韓結核病協會：m.knta.or.kr/knta/corona.asp



旅遊 Info

簽證：持香港特區護照及BNO需事先申請韓國電子旅行許可

貨幣：1港元約兌164韓元

機票：大韓航空每星期有4班航班直飛首爾，票價由4,104港元起

鳴謝：韓國觀光公社

記者：張頌婷