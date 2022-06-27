【Staycation】東涌全新園林度假Resort　極罕豪華私人泳池房

▲ SILVERI套房有獨立的客廳及用餐空間，還附有一個900呎連小型泳池的私人露台，在香港酒店極為罕有。（相片來源：酒店提供）

在香港Staycation開始住到悶，難得有全新酒店落成，位於東涌的香港銀樾美憬閣精選酒店（The Silveri Hong Kong-MGallery）已正式開業。以城市度假酒店定位，處處洋溢豪華而休閒的園林氣息，充滿新鮮感，終於可一嘗如出國放假般的滋味。



這兩年來相信不少港人也入住過各大酒店，千呼萬喚終於有新酒店落戶，如仍未玩厭，這間香港銀樾美憬閣精選酒店（下簡稱銀樾美憬閣），是品牌首次於亞洲插旗絕對值得一試。遠離市區兼鄰近機場，已經很有「偽」旅行感，其充滿度假風情的設計相當加分。

飽覽山海機場美景



銀樾美憬閣位於東薈城名店倉上蓋，可經2020年開幕的第二期擴建商場直達，跟同屬雅高酒店集團的諾富特東薈城酒店遙遙對望。酒店原定於上年首季開業，可惜因疫情而延期，直至今年6月才正式營運。



香港酒店選擇雖然多，但主要位於鬧市之中，無論如何也擺脫不了城市煩囂。這裏雖然偏遠，但另一方面亦是優勢，景觀及感覺都跟城中酒店截然不同。客房及設施均可享大海及群山美景，還有獨一無二的機場升降及昂坪360纜車景致。雖然採訪當天天公不造美，但也略略看到清幽景色，想像到天氣好的話，單是景觀已是無敵。

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銀樾美憬閣以大嶼山開採銀礦的歷史而命名，酒店的設計靈感亦是源自於此，到處皆可見閃爍生輝的銀色元素，如金屬色主題設計、戶外雕塑花園等。美憬閣酒店系列着重摩登設計及藝術氣息，因此酒店亦融入現代莊園大宅風格，豪華不失時尚感。同時獲得「綠建環評」金級認證，實踐環保及可持續發展理念。

華麗大宅風格



大堂位於銀樾美憬閣9樓，戶外有一片翠綠園林的戶外花園，只限住客使用。所有設施集中在這層，包括Fresh咖啡室、The Enclave餐廳及The Pavilion酒吧、兩間會議室、健身室及泳池等。最貼心是所有樓層設有能直達康體中心的專用升降機，不用穿過大堂才能到達。



6至8樓、10至15樓則是房間樓層，共有206間客房及套房，房型極多，包括豪華露台房、帶按﻿摩浴缸和露台的套房、落日套房，以及集中在10樓、只有3間的帶私人泳池和露台的套房。15樓頂層的行政貴賓廳，設有酒廊及小型廚房，給行政房客一個私密而舒適的休憩空間。

兩設計風格打卡度高



客房有兩種不同風格，標準房為大地色系打造，以圓角及木質帶出柔和家居感；而3間落日套房及唯一的SILVERI套房，則偏向奢華設計感。房間配套亦豪華，全房使用日式電動座廁，有齊Nespresso咖啡機、美國MALIN+GOETZ沐浴產品，部分高級房型亦選用Dyson風筒。落地玻璃可飽覽園景，雖然部分房間面向東涌樓景，不過有段距離，加上特高的樓底，感覺亦見開揚。

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值得一提是兩間極IG-able的房型，落日套房面積達828呎，客飯廳有設計感燈飾及家具，走進睡房必被環形的玻璃窗震懾，超過180度遼闊山海美景，遠眺纜車起伏升降，百萬美景盡覽無遺。浴廁同樣有機場景色，採光度十足。而有私人泳池和露台的套房，雖然面積和景觀均不及前者，但有5米乘2米的小型泳池及日光浴床，如身處泰國Villa般「梳乎」，單是打卡也值回票價。

特多戶外餐飲空間



The Enclave餐廳為一家高級現代小酒館，供應自助早餐、午餐及單點晚餐，由曾在多國工作的澳籍主廚Danny Grimshaw掌勺，烹飪靈感來自澳洲、泰國和香港，菜式中融入本地特色，如加入大澳醬料及選用本地海鮮。有靚景包圍當然不能浪費，特設戶外露台及草坪，讓都市人唞唞氣。



而位於餐廳盡頭的The Pavilion酒吧，則帶神秘奢華感，設有大量打卡位。除了供應各種烈酒及雞尾酒外，最特別是利用木桶剩載已調好的雞尾酒，除了保持水準統一，木桶更能令酒帶有陳釀的味道。同樣設戶外空間，可以邊賞日落邊呷杯中物，想像自己身處外地。



現時酒店進行6月期間開業禮遇，價錢由$1,533起，包早餐、玫瑰餐酒及酒店專屬香薰。但部分設施如行政貴賓廳及Fresh仍未開放，靚房更相當搶手，想預訂就要趁早。

▲ 低層入口一道銀色瀑布充滿藝術感，同時聯繫大嶼山的歷史文化。（相片來源：酒店提供）

香港銀樾美憬閣精選酒店

地址：東涌達東路16號電話：3602 8989

房價：標準房由$1,260起，落日套房$5,950起，泳池套房$6,450起，SILVERI套房$7,950起。

網址：thesilveri-hongkong.com



記者：張頌婷