【Staycation】大澳文物酒店客房換新裝　歎10周年限定水鄉特色下午茶【內附連結】

▲ 「10 周年期間限定下午茶」有齊酒店 10 道精選菜式，如蝦醬雞翼、蝦醬豬扒包及紫貝天葵芝士餅等。（相片來源：酒店提供）

疫情下大澳成為本地遊熱點，適逢今年大澳文物酒店開業10周年，除了客房經過翻新，亦有一連串慶祝活動，例如推出期間限定的大澳特色下午茶及攝影比賽，並重啟​​酒店導賞遊。不妨親自前往這間大澳唯一的五星級酒店來個Staycation，感受獨有的水鄉體驗。

遊大澳除了必訪橫水渡大橋、欣賞罕有的傳統水上棚屋以及狂掃地道街頭美食之外，位於大澳一角的「打卡勝地」大澳文物酒店，其實也相當值得一遊。這間由建成於1902年、獲評級為二級歷史建築的舊大澳警署活化而成的酒店，今年踏入10周年，更適逢舊大澳警署建成120周年，別具意義。

▲ 由開業起已在大澳文物酒店工作的郭鎧怡（左一）、營姐（左二）、羅家豪（右一）以及年輕青年大使 Joyce（右二），分享了對酒店的感受及趣事。（張頌婷攝）

大澳社區緊密聯繫

見證酒店開業10年、香港歷史文物保育建設有限公司代表郭鎧怡（Melanie）說：「作為政府第一期活化歷史建築夥伴計劃之一，我們跟酒店一直風雨同路。這建築在大澳120年來，與居民生活息息相關。酒店亦延續了這份精神，擔當一個重要的角色，就是與大澳社區建立一道橋樑。要有緊密的溝通，才能凝聚社區，我們不會與居民爭生意，亦確保旅客不會嚴重影響他們的生活。」

疫情期間，這個傳統漁村再次成為本地人的好去處，大澳文物酒店亦成為大嶼山一個可持續的旅遊景點，Melanie說「傳承」亦是10周年的重點信息。「這10年我們曾做過很多項目，如與大澳村民合作的藝術活化計劃、大澳棚屋復修計劃，邀請當地專業師傅及員工，為很多長者的家進行維修。我們亦會支持遊涌、大澳婚禮等，前後有超過100個社區活動，跟本地社區的緊密聯繫是我們最珍貴之處，亦是跟其他保育計劃不同的地方。」

▲ 以前水警總部的報案室及拘留室，已活化成文物探知中心及接待處。（相片來源：酒店提供）

酒店位置偏遠是開設期間的一大難題，例如很難聘請員工、運送食材等，因而需要「就地取材」，招請本地人工作，亦特別設有員工宿舍；食材如蝦醬、花膠、鹹蛋黃等均是大澳出產。10年來保持吸引力，也要做很多市場推廣，讓港人可以再次回來探訪。

10 年員工分享往事



酒店經理羅家豪（Karl）由客戶服務經理做起，亦在酒店開張直至現在已10年。他說：「我並非大澳本地人，以前我住市區，也要適應從巴士站踩單車過來，如今我聘請新同事時，也會問他懂不懂踩單車。同事之間如家人的關係，人情味很重，跟以前其他酒店的工作環境很不同。我們進行活動時，也認識了很多大澳居民，建立了良好的關係。」

每逢大澳打風下雨，員工們都會很緊張情況，Karl跟他的團隊會親自去社區幫忙。「我們每日見面，也知道他們家中的環境，幻想到打風帶來的影響。我們會落區看看有甚麼可以幫到手，試過打風水浸，為老人家搬抬家具，也提供適當物資如食物、毛巾給他們使用。」

酒店聘請一半本地人作員工，例如在大澳生活的營姐，負責房務工作。她稱同事們之間關係很好亦很熱情，像姊妹般一起做家務，又會一起吃飯談天，因此工作得很開心。她自己也很喜歡酒店，經歷過很多事情，客人甚至會回來跟她談天，送一些手作食物給她和她的女兒。

▲ 以前水警總部的報案室及拘留室，已活化成文物探知中心及接待處。（相片來源：酒店提供）

年輕力量增活力

經青年大使計劃加入酒店的Joyce，她將會留在酒店一年當實習生，雖然她並非旅遊或酒店學系的學生，但在酒店她可接觸到這個行業，還有融入大澳生活的日常點滴以及與客人的有趣互動。她憶述曾有一個來自巴西的外國家庭，除了向她分享對大澳的認識，更為大澳清潔海灘，度假後特別留下心意卡，感謝酒店的服務。

Joyce除了認識了很多當地居民，甚至結成好友，如與當地的婆婆相約去飲茶、看龍舟和吃海鮮，都是很特別的經歷。由此她得到了很多有趣的資訊，在進行酒店的導賞工作時，就能說一些不同的故事。

酒店在疫情期間暫停的免費導賞團即將重啟，每天設有3團，歷時20分鐘，可近距離體驗舊大澳警署的歷史，再由導賞員帶領穿梭酒店、看守塔、玻璃屋頂餐廳及文物探知中心，猶如時光倒流細味大澳舊日情懷，了解客房的原本用途，還有看看防彈鋼板上的子彈孔、改作接待處的報案室及拘留室等。

▲ 大澳文物酒店不少地方也可看到大海，是住客及員工們放鬆身心的景觀。（張頌婷攝）

客房全新形象

酒店最近完成裝修工程，9間客房及文物探知中心以全新面貌登場，請來室內設計師Natasha Usher操刀，房間以柔和的大地色系作主調，配上水藍色的特色牆和梳化等家具，營造悠然舒適的度假環境，同時保留舊大澳警署的木製平開窗、法式落地雙扇玻璃門及壁爐，呈現優雅歷史韻味與純樸大澳風貌。

套房包括處長室、司令室、海馬及海獅，換上全新的家具如水藍色梳化，布置典雅清新，散發着殖民時代的氣氛，牆上亦掛着昔日大澳漁村風光的舊相片。其他客房包括牙鷹角、將軍石、鹿湖、寶珠潭、海虎亦提升房間的柔和色調，格調優雅舒適。即日起入住酒店，每房可獲由英國畫家Lorette E Roberts以「真色大澳」為題的紀念品一份。

酒店的玻璃屋頂餐廳Tai O Lookout，向來是下午茶熱點，「10周年期間限定下午茶」精選10道以蝦醬、鹹魚、鹹蛋黃、紫貝天葵等大澳地道食材入饌的經典美食，限時優惠價每位只需$120。未來將會推出更多深度遊，並與其他旅遊景點合作，增加重訪大澳及酒店的新鮮感。

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大澳文物酒店

地址：大嶼山大澳石仔埗街

電話：2985 8383

房價：客房每晚$2,000起，套房$2,800起

記者：張頌婷