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【自製炸藥】國安處再拘2青年疑與周三自製炸藥案有關　不排除再有拘捕行動

社會 16:00 2022/06/25

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網絡安全及科技罪案調查科警司譚威信、有組織罪案及三合會調查科警司陳滙能及爆炸品處理課高級炸彈處理主任馬偉德昨日交代案情。

警方周四(23日)下午在黃大仙以涉嫌煽惑他人意圖造成身體嚴重傷害及製造爆炸品拘捕3人，被捕人年齡介乎31至63歲。警方指，未知涉案人士是否打算在特定日子，如七一回歸日發動襲擊，仍正調查事件。案件詳情請看：【下一頁

警方更新案件資料指，由於涉案爆品可能涉及恐怖活動，香港警務處國家安全處（國安處）在較早前已接手調查。

另外，警方國安處昨日（24日）在荃灣區及黃大仙區採取執法行動，拘捕2名年齡介乎27至29歲的男子，涉嫌與5月23日的「製造爆炸品」案有關。

警方根據法庭手令搜查上述兩人往所，並撿取一批涉嫌與案有關的物品，包括電子通訊器材及電腦等。兩名被捕人現正被扣留調查。警方行動仍然繼續，不排除有進一步拘捕行動。

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責任編輯：陳梓蔚

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