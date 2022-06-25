【告別失眠】日本大熱「愛麗絲睡眠法」 10分鐘輕鬆入睡告別失眠

▲ 日本大熱「愛麗絲睡眠法」，10分鐘輕鬆入睡告別失眠。

失眠問題困擾不少都市人，經常眼光光等天光，若然翌日還要上班，實在令人相當頭痛。日本流行一種「愛麗絲睡眠法」，聲稱透過簡單6步，10分鐘便可輕鬆入睡，大家不妨一試。

這種「愛麗絲睡眠法」由一位日本漫畫家「おのでらさん‏」發明，他本身一直受失眠問題困擾，但自從使用了這種方法後，便再沒有失眠了。他Twitter上分享這套睡眠法，透過6個步驟便可輕鬆入睡。

▲ 「おのでらさん‏」Twitter

1. 在床上盤腿坐下，身體保持不動的狀態

2. 閉上眼睛，想像自己已經睡著，呼吸頻率跟入睡時一樣平穩。

3. 什麼都不要想，這個步驟很重要，通常20秒左右大腦就會浮現出畫面

4. 不管你腦袋出現什麼，繼續讓腦袋集中在這個畫面，不要想其他事情。

5. 當腦袋突然回神，並產生「我剛剛是不是睡了半分鐘」的想法，便可以慢慢躺進被窩。

6. 躺好後，再重複1到5的步驟，直到入睡

最新影片：

BBC英國廣播公司過去曾訪問英國睡眠問題專家Guy Meadows，他是當地睡眠學校創辦人，曾幫助許多運動員擺脫失眠的噩夢。他提出以下9個良好睡眠和控制焦慮竅門：

1. 改變思維方式

嘗試改變一下思維方式。不要總想着：今晚睡不着，明天的日子很難捱。告訴自己，知道今晚睡不好可能對明天有不良影響，然後就不用再多想了，不要深陷其中。

2. 接受無法入眠的事實

人們愈是掙扎着想睡就愈睡不着，這是失眠的關鍵。接受自己半夜無法入眠的事實。慢慢的，就會有睡意。

3. 學會放鬆

學會放鬆，與其只懂憂慮，不如安靜放鬆的靜觀其變。

4. 化消極為積極

如果明天要發表一個重要會議或演講，焦慮油然而生，因此睡不好覺。告訴自己，這種擔憂是正常的，嘗試去接受。

5. 作息盡量有規律

有些人由於擔心失眠，早早上床睡覺；同時，也有人因為害怕睡不着而推遲上床睡覺的時間。這兩者都沒有好處，它可能還會造成一種「睡眠時差」。最好的做法就是保持規律的就寢時間和起床時間，這一點很重要。

6. 練習正念

Guy Meadows建議選擇一個安靜的地方，比如公園的長椅上，靜靜地練習正念（Mindfulness），感受一下周圍的一切：比如，微風、樹木、感受自己的呼吸。正念有助於晚間的睡眠，並驅逐負面情緒。

7. 想想對你最重要的事

許多失眠人士為了能睡好覺甚至停止了正常生活，他們減少與朋友聚會，也害怕乘搭早機，專家建議不要這樣做，反要如常生活，專注於那些對自己更重要的事，即使沒睡好覺也沒關係。這樣就不會再憎恨失眠，心情也減少了掙扎，增加了睡好覺的機會。

8. 午後不沾咖啡因

許多人對咖啡飲料的理解有誤，咖啡因可以在人體內停留很長時間。如果你中午12點喝了咖啡，到了晚上6點，體內還會有一半的咖啡因沒有消化，到了半夜12點，則剩下四分之一。所以想喝咖啡的盡量提早喝，免得影響睡眠。

9. 呆在床上不玩手機

如果在半夜醒來，最重要的是躺在床上休息，不要瀏覽手機，因為手機上的藍光會立即激活眼中的光敏細胞，喚醒你並抑制有助睡眠的褪黑激素。如有需要可以上廁所，但回到床上繼續睡。

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責任編輯：羅嘉欣